Gulácsi Pétert sérülten videózták, Dominik mindenben segíti a kapust

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 17:50
A Lipcse magyar kapusa március végén térhet vissza. Gulácsi Péter kötéssel a térdén már edz, még kisfia is támogatja a munkában.

Legalább március végéig nem térhet vissza a Lipcse kapujába Gulácsi Péter. A német klub magyar ikonját február elején, a Wolfsburg elleni meccsen kellett lecserélni. Noha saját lábán hagyta el a pályát, másnap kiderült, hogy a térdében részleges oldalszalag-szakadást szenvedett. Az orvosok szerint március végére épülhet fel teljesen.

Gulácsi Péter legalább másfél hónapot hagy ki Fotó: NurPhoto

Gulácsi Péter családi napokkal tölti a kényszerpihenőt, kikapcsolódással és persze rehabilitációval, edzéssel. Csütörtökön a közösségi oldalára töltött fel egy galériát, melyen feleségével, Diával, valamint fiaikkal, Dominikkal és Vincével látható. A kapus és szerettei rendszeresen visszajárnak Mallorcára, onnan osztott meg képeket. A legérdekesebb tartalom viszont egy videó, melyen nagyobbik fiával, Dominikkal látható. A hétéves fiú édesapja edzését segíti, teniszlabdákat ütögetve fejleszti Gulácsi reflexeit.

A teniszlabdás videó a galériában a kilencedik a sorban

Gulácsi Péter fiai évek óta fociznak

Gulácsi Péter fiai egészen kiskoruk óta rúgják a labdát. A kapus persze örül ennek, de szerinte korai még ítéletet mondani arról, meddig juthatnak a sportban

A fiaim nagyon szeretik a focit. Nézik, szurkolnak, játszanak, edzésekre járnak, egyre bővül a tudásuk. A legfontosabb velük kapcsolatban, hogy tanuljanak. Aztán utána jöhet a sport, hogy élvezzék a focit, érezzék jól magukat, s ha ez működik, akkor lehet komolyabban gondolkozni a kérdésben

- mondta gyermekeiről Gulácsi novemberben a Borsnak.

 

