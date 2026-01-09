Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Sajnálatos döntés született, hivatalos közleményt adott ki Gulácsi Péter klubja

havazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 09. 15:54
St. PauliLeipzigelhalasztották
A klub hivatalos közleményben tudatta a döntést. Elhalasztják a St. Pauli-Leipzig német bajnokit.
Az időjárási körülmények miatt elhalasztják a szombati St. Pauli-Leipzig bajnoki mérkőzést. Erről hivatalos közleményben adott tájékoztatást mindkét klub. A döntést azzal magyarázták, hogy a mérkőzés biztonságos lebonyolítása nem garantálható.

Elhalasztják a St. Pauli-Leipzig német bajnokit
Fotó: Getty Images

A két magyar válogatott focistát, Gulácsi Pétert és Orbán Willit foglalkoztató RB Leipzig arról tájékoztatta szurkolóit a közösségi oldalon, hogy a hazai csapat, mint a stadion üzemeltetője, a helyi hatóságokkal folytatott egyeztetést követően lezárta a létesítményt a nagy mennyiségű hó és jég miatt.

A havazás és hófúvások miatt a mérkőzés biztonságos lebonyolítása nem garantálható

– ezt már a St. Pauli közölte.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a mérkőzést mikor pótolják.

 

