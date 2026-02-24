„Rengeteget köszönhetek nekik" - Simon Tibor fia a Fradiról beszélt

A 2002-ben elhunyt legendás zöld-fehér labdarúgó, Simon Tibor fia, ifjabb Simon Tibor továbbjutást tippel a Fradi-Ludogorec (csütörtök, 18.45, TV: m4Sport) - labdarúgó Európa-liga visszavágó előtt, ám úgy vélte: annak legfőbb feltétele az, hogy mentálisan tökéletesen készítsék fel Ötvös Bencééket.
Az első, razgradi 90 perc helyzeteivel élhettünk volna jobban is, de a 2-1-es vereségünk miatt utólag keseregni felesleges. Az út nyitott a liga legjobb 16-os mezőnye felé. Az az út, amelyen az évek során idáig jutott az FTC-futball, számomra elismerésre méltó, hiszen rengeteg erőfeszítés húzódik meg mögötte
– nyilatkozta a Borsnak ifjabb Simon Tibor, aki még nem tudja, hogy kilátogat-e a Grouapama Arénába, tudniillik kisfia, Tibor bajnoki vízilabda-mérkőzést játszik.
Egyszerűbb lenne a helyzetünk, ha Varga Barnabás nem az AEK Athénban, hanem még mindig a Fradiban futballozna. Született tehetség, ritka érzéke van ehhez a sportághoz, ami azt mondatja velem, hogy feljebb is viszi még a görög bajnokságnál. Hirtelenjében nem is tudom, kihez hasonlítsam; talán Albert Flórián vagy Varga Zoltán számított ekkora klasszisnak, róluk édesapám rengeteget mesélt
– jegyezte meg.
Úgy gondolja, ha Robbie Keane vezetőedző eltalálja a mentális előkészítés megfelelő módozatát, a tizenhat közé kerülés teljesíthető. Amúgy ifjabb Simon Tibor büszke a Fradi-múltjára, hiszen a zöld-fehérek vízilabda-csapatában játszott - a Vasasban, és a pécsieknél is szerepelt.
Abban az időszakban, amikor zöld-fehér színekben sportoltam, Ambrus Tamás volt az edzőm, a szakosztályvezetőnk pedig Wiesner Tamás. Bánatomra már mindketten elhunytak, de az én emlékeimben mindketten élnek, rengeteget köszönhetek nekik
– emlékezett ifjabb Simon Tibor.
