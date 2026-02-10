Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Itt a vége! Eldőlt Cristiano Ronaldo sorsa Szaúd-Arábiában

2026. február 10.
Vége a sztrájknak. Cristiano Ronaldo nyomása célba ért, kompromisszumot kötött Szaúd-Arábiában.
Visszatér a pályára Cristiano Ronaldo, miután csapata előző mérkőzéseit bojkottálta Szaúd-Arábiában. Mint ismert, a portugál klasszis azután fogott sztrájkba, hogy egyenlőtlen bánásmóddal gyanúsította meg a klubjához, az al-Nasszrhoz – valamint a rivális al-Hilalhoz is – köthető szaúdi állami befektetési alapot (PIF).

Cristiano Ronaldo visszatér a pályára
Cristiano Ronaldo nyomása célba ért, kompromisszumot kötött Szaúd-Arábiában
Fotó: APA-PictureDesk via AFP / afp

A konfliktus végső kirobbanásához állítólag Karim Benzema al-Hilalhoz szerződése vezetett, mert közben az al-Nasszr csak egy fiatal középpályással erősített. Tovább fokozta a feszültséget, hogy Simao Coutinho sportigazgató és José Semedo vezérigazgató januárban elveszítette döntési jogköreit a klubigazgatóság határozata alapján. Sőt, még a stábtagok fizetése is csúszott.

Bár a szaúdi liga közleményben hangsúlyozta, hogy minden klub önálló, és senki – még Cristiano Ronaldo sem – áll a rendszer felett, a megoldás végül kompromisszum lett – írja a Magyar Nemzet.

Ronaldo nyomása célba ért, és a klub rendezte a vitatott kifizetéseket, visszaadtak bizonyos jogköröket José Semedo vezérigazgatónak, és megerősítették Simao Coutinho sportigazgató pozícióját.

Cristiano Ronaldo visszatér

Sajtóhírek szerint Cristiano Ronaldo az AFC-sorozat hétközi mérkőzésén még nem, de a szaúdi bajnokság szombati folytatásakor, az al-Fateh ellen visszatér a pályára.

