Fénykép buktatta le: Nem akármit tett Varga Barnabás, mielőtt lelépett Athénba

Különleges élményben volt része Varga Barnabásnak, mielőtt Görögországba utazott. Mint ismert, a 31 éves magyar válogatott focista a Ferencvárosból az AEK Athén csapatához igazolt. Ám mielőtt orvosi vizsgálatra utazott volna, még elment Dubajba, ahol többek között egy tengeri horgászaton is részt vett.

Dubajban járt Varga Barnabás, mielőtt Athénba utazott Fotó: AEK Athén

Varga Barnabás egy korábbi interjúban elmondta, bár a hal nem tartozik a kedvenc ételei közé, horgászni annál inkább szeret, igaz, nem mindig jut rá ideje. A 31 éves csatár és válogatottbeli társa, Szappanos Péter a bajnoki téliszünetet Dubajban töltötték, ahol a pihenés mellett az edzés is fontos szerepet kapott. A Puskás Akadémia kapusa korábban arról osztott meg fotót, ahogy Vargával a tengerparton futnak.

Varga Barnabás tengeri horgászaton vett részt

Bár azóta már mindketten hazaérkeztek – a csatár pedig már alá is írt új csapatához, az AEK Athénhoz –, Szappanos most újabb képeket osztott meg a közösségi oldalán, amelyek még Dubajban készültek. Ezeken többségén a feleségével és két gyermekével látható, de van egy fotó, amelyen Varga Barnabással szerepelnek.

A magyar válogatott két focistája egy hajó fedélzetén látható, miközben tengeri halakat tartanak a kezükben, amelyeket egy horgászat során fogtak.

A tengeri horgászatot Dubaj egyik legizgalmasabb programjaként hirdetik az interneten. Lehetőség nyílik horgászni a Perzsa-öböl kristálytiszta vizein, és találkozni a környező vizek gazdag élővilágával. Egyes hirdetések szerint egy 4 órás mélytengeri horgászat ára több mint 100 ezer forintba kerül.