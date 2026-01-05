Váratlan probléma merült fel Varga Barnabás hivatalos bejelentése előtt

Kaotikusra sikerült Varga Barnabás görögországi útja, aki sajtóhírek szerint 4,5 millió euróért (1,7 milliárd Ft) igazol a Fradiból az AEK Athénba. Mint arról korábban beszámoltunk, vasárnap a légiközlekedést megbénította egy informatikai hiba, ezért a magyar válogatott csatár repülője is több mint két órát késett – és csak 23 óra előtt érkezett meg az athéni Eleftériosz Venizélosz reptérre, ahol újságírók hada fogadta.
Vargának már vasárnap késő délután el kellett volna indulnia Athénba, hogy 20 óra 30 perckor megérkezzen a görög fővárosba. Az Origo szúrta ki, hogy az Aegean Airlines A3 877-es járata 17 óra 30 perckor szállt volna fel Budapestről, azonban a görögországi légiközlekedést leállították. Az informatikai hiba ugyanis kiterjedt a légtér irányítását végző központok rádió- és kommunikációs rendszereire.
A magyar válogatott csatár gépe végül több mint két órás késéssel, 19 óra 44 perckor indult el – Varga azonban türelmesen várta a felszállást a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér egyik kávézójában, amit egy utastársa örökített meg. A repülő csak 23 óra előtt érkezett meg Athénba, ahol a 31 éves focistát újságírók hada fogadta.
Varga várhatóan még hétfőn délelőtt átesik az ilyenkor kötelező orvosi vizsgálatokon, hogy aztán az AEK Athén még a nap folyamán hivatalosan is bejelentse a szerződtetését.
