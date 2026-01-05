SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
Váratlan probléma merült fel Varga Barnabás hivatalos bejelentése előtt

Varga Barnabás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 09:55 / FRISSÍTÉS: 2026. január 05. 09:56
káoszAEK Athén
A légiközlekedést megbénító informatikai hiba miatt a magyar csatár jókora késéssel érkezett meg a görög fővárosba. Ettől függetlenül még a nap folyamán hivatalosan is bejelentheti Varga Barnabás érkezését az AEK Athén.

Kaotikusra sikerült Varga Barnabás görögországi útja, aki sajtóhírek szerint 4,5 millió euróért (1,7 milliárd Ft) igazol a Fradiból az AEK Athénba. Mint arról korábban beszámoltunk, vasárnap a légiközlekedést megbénította egy informatikai hiba, ezért a magyar válogatott csatár repülője is több mint két órát késett – és csak 23 óra előtt érkezett meg az athéni Eleftériosz Venizélosz reptérre, ahol újságírók hada fogadta.

Varga Barnabás az AEK Athén játékosa lehet
Hiába késés, még a nap folyamán hivatalosan is bejelentheti Varga Barnabás érkezését az AEK Athén / Fotó: Bodnár Boglárka

Varga Barnabás Athénba utazása

Vargának már vasárnap késő délután el kellett volna indulnia Athénba, hogy 20 óra 30 perckor megérkezzen a görög fővárosba. Az Origo szúrta ki, hogy az Aegean Airlines A3 877-es járata 17 óra 30 perckor szállt volna fel Budapestről, azonban a görögországi légiközlekedést leállították. Az informatikai hiba ugyanis kiterjedt a légtér irányítását végző központok rádió- és kommunikációs rendszereire.

A magyar válogatott csatár gépe végül több mint két órás késéssel, 19 óra 44 perckor indult el – Varga azonban türelmesen várta a felszállást a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér egyik kávézójában, amit egy utastársa örökített meg. A repülő csak 23 óra előtt érkezett meg Athénba, ahol a 31 éves focistát újságírók hada fogadta.

Varga várhatóan még hétfőn délelőtt átesik az ilyenkor kötelező orvosi vizsgálatokon, hogy aztán az AEK Athén még a nap folyamán hivatalosan is bejelentse a szerződtetését.

 

 

