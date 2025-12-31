SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Szilveszter névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Tóth Alexet és Varga Barnabást is eladjuk" - Kubatov Gábor az átigazolásokról beszélt

ferencváros
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 31. 16:50 / FRISSÍTÉS: 2025. december 31. 16:54
varga barnabáskubatov gábortóth alex
Újévköszöntő beszédében a Ferencváros klubelnöke az átigazolásokról is szót ejtett. Kubatov Gábor elárulta, Tóth Alexet és a Varga Barnabást is eladják.
HWK
A szerző cikkei

Hetek óta arról hallani és olvasni, hogy Tóth Alex és Varga Barnabás iránt is külföldi klubok érdeklődnek. Újévi köszöntőjében a Ferencváros klubelnöke nem kertelt, egyértelműen reagált a helyzetre.

VARGA Barnabás
Varga Barnabás távozhat a Fraditól Fotó: Bodnár Boglárka

Barna kapcsán mindenki jön hozzám, hogy ne adjuk el... De eladjuk, úgy eladjuk, mint a szél! Megjött az első ajánlat, Hajnal Tomival és Orosz Palival még nem beszéltük végig a részleteket... És Tóth Alit is el fogjuk adni... áldozatkész, szorgalmas és szerény, csak szuperlatívuszokban tudok róla beszélni. Ne gondolják, hogy ő nem látja magát a Manchester Cityben futballozni, a Liverpoolban vagy a Juventusban.

- mondta Kubatov Gábor.

Tóth Alex iránt sztárcsapatok sora érdeklődik, míg Varga Barnabás kapcsán legutóbb az AEK Athén merült fel.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu