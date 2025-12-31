„Tóth Alexet és Varga Barnabást is eladjuk" - Kubatov Gábor az átigazolásokról beszélt

Hetek óta arról hallani és olvasni, hogy Tóth Alex és Varga Barnabás iránt is külföldi klubok érdeklődnek. Újévi köszöntőjében a Ferencváros klubelnöke nem kertelt, egyértelműen reagált a helyzetre.

Varga Barnabás távozhat a Fraditól Fotó: Bodnár Boglárka

Barna kapcsán mindenki jön hozzám, hogy ne adjuk el... De eladjuk, úgy eladjuk, mint a szél! Megjött az első ajánlat, Hajnal Tomival és Orosz Palival még nem beszéltük végig a részleteket... És Tóth Alit is el fogjuk adni... áldozatkész, szorgalmas és szerény, csak szuperlatívuszokban tudok róla beszélni. Ne gondolják, hogy ő nem látja magát a Manchester Cityben futballozni, a Liverpoolban vagy a Juventusban.

- mondta Kubatov Gábor.

Tóth Alex iránt sztárcsapatok sora érdeklődik, míg Varga Barnabás kapcsán legutóbb az AEK Athén merült fel.