Rendkívüli bejelentés, azonnal lezárták a légteret Görögország felett

Rádiófrekvenciákat érintő problémák miatt lezárták a légteret Görögország felett. Se felszállni, se leszállni nem lehet.

Légtérzár: Görögországból a környező országokba irányítják a járatokat

Fotó: freepik - illusztráció

Gond van Görögországban

A korlátozás helyi idő szerint vasárnap reggel 9 órakor kezdődött, az athéni Eleftherios Venizelos reptér megtelt várakozó utasokkal, és bár az első hírek szerint a korlátozás 16 óráig van érvényben, ez a helyzet tisztázásának függvényében változhat - írja a Reuters.

A görög polgári légiközlekedési hatóság (HCAA) tájékoztatása szerint a probléma a görög légtér irányítását végző központok rádió- és kommunikációs rendszereit érinti. Emiatt a légiforgalmi irányítók nem tudnak egymással kommunikálni, ami súlyos biztonsági kockázatot jelent. Az ERT beszámolója szerint a járatokat a szomszédos országok repülőtereire irányítják át.

A Reuters jelentése szerint a hatóságok vizsgálják a rádiófrekvenciákat érintő problémák okát. Bár egyes átrepülések az athéni repüléstájékoztatási körzetben (FIR) korlátozottan zajlanak, a repülőtéri műveleteket biztonsági okokból felfüggesztették.

A fennakadás az ország összes repülőterét érinti, köztük az athéni Elefthériosz Venizélosz nemzetközi repülőteret és a thesszaloniki légikikötőt is. Az utasokat több helyen SMS-ben értesítették a járattörlésekről. A Flightradar24 valós idejű járatkövető szolgáltatás adatai szerint a görög légtér vasárnap délelőtt szinte teljesen kiürült.

Izraelben a repülőtéri hatóság szóvivője arról tájékoztatott, hogy a görög légtér várhatóan helyi idő szerint 16 óráig zárva marad, és az érkező, illetve induló járatoknál késésekre kell számítani.

