Tóth Alex az utolsó meccsen megszólalt az átigazolásáról szóló hírről

A címvédő Ferencváros 1-0-ra győzött a Diósgyőr vendégeként a labdarúgó NB I idei utolsó, 18. fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén. A találkozót követően a gólszerző Szalai Gábor és Tóth Alex közösen értékelte a meccset, de a fiatal középpályással kapcsolatos pletykákról is szó esett.

Tóth Alex az idei utolsó, DVTK-Fradi mérkőzés után reagált a távozásával kapcsolatos pletykákra is Fotó: Czinege Melinda

Az előző héten nem sikerült a mérkőzés, próbáltuk rendbe hozni. Tudjuk, nem a mi kezünkben van az őszi elsőség, de megpróbáltunk mindent megtenni ezért. Ma inkább a második labdák megszerzésében kellett jeleskedni, de a középpályán sikerült megbontani őket

– értékelt a győztes gól szerzője, Szalai Gábor.

Az volt a terv, hogy az első perctől kedve letámadunk, ezt meg is csináltuk, csak nem sikerült berúgnunk, berúgnom a helyzeteket, így nem tudtunk előnnyel menni a szünetre

– mondta a zöld-fehérek válogatott középpályása, Tóth Alex, aki elárulta, hogy mindenkire ráfér a pihenés.

Tóth Alex még a Fradira koncentrált

Az átigazolási pletykákra reagálva az M4 Sport újságírója megkérdezte a fiatal sztárt, hogy áll az idegen nyelvekkel:

Jól, itt a csapatba is kell beszélni angolul, de nem tudom, mit hoz a következő időszak. Én is izgatottan várom, ugyanakkor ma még a meccsre próbáltam fókuszálni

– zárta rövidre Tóth Alex.