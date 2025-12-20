Tóth Alex az utolsó meccsen megszólalt az átigazolásáról szóló hírről

A címvédő Ferencváros 1-0-ra győzött a Diósgyőr vendégeként a labdarúgó NB I idei utolsó, 18. fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén. A találkozót követően a gólszerző Szalai Gábor és Tóth Alex közösen értékelte a meccset, de a fiatal középpályással kapcsolatos pletykákról is szó esett.
Az előző héten nem sikerült a mérkőzés, próbáltuk rendbe hozni. Tudjuk, nem a mi kezünkben van az őszi elsőség, de megpróbáltunk mindent megtenni ezért. Ma inkább a második labdák megszerzésében kellett jeleskedni, de a középpályán sikerült megbontani őket
– értékelt a győztes gól szerzője, Szalai Gábor.
Az volt a terv, hogy az első perctől kedve letámadunk, ezt meg is csináltuk, csak nem sikerült berúgnunk, berúgnom a helyzeteket, így nem tudtunk előnnyel menni a szünetre
– mondta a zöld-fehérek válogatott középpályása, Tóth Alex, aki elárulta, hogy mindenkire ráfér a pihenés.
Az átigazolási pletykákra reagálva az M4 Sport újságírója megkérdezte a fiatal sztárt, hogy áll az idegen nyelvekkel:
Jól, itt a csapatba is kell beszélni angolul, de nem tudom, mit hoz a következő időszak. Én is izgatottan várom, ugyanakkor ma még a meccsre próbáltam fókuszálni
– zárta rövidre Tóth Alex.
