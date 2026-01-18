Marco Rossi fontos üzenetet kapott; Szoboszlairól súlyos ítélet született

Meglepő név bukkant föl két Szoboszlai Dominikkal foglalkozó cikkünk mellett, amikor a mögöttünk hagyott hét (január 12-18.) legtöbb olvasót vonzó sporthíreit kerestük.
Ahogy az alábbi ízelítőnkből kitűnik: a Hollandiában szárnyait bontogató 18 éves Kovács Bendegúzra is sokan kíváncsiak.
Hamarosan Marco Rossi szövetségi kapitányunk is behívhatja a magyar válogatott keretébe: a 18 éves csatártehetség, Kovács Bendegúz jelenleg az AZ Alkmaar U19-es csapatában ontja a gólokat. Már több európai elitklub is felfigyelt a teljesítményére. Jónéhány éve Hollandiában él, de esze ágában sincs más országot képviselni.
14 évet éltem Magyarországon, a magyar válogatottban játszani teljesen természetes a számomra.
Mindenképp el akarok jutni egyszer a budapesti Puskás Arénába. Ez minden magyar focista álma. Gyönyörű stadion, mindig tele van, nem számít, milyen meccs van. El sem tudom képzelni még, milyen lesz élőben. Ez még hátravan" – fogalmazott a 199 centis csatár.
A teljes cikket IDE KATTINTVA olvashatod el!
*
Minden korábbinál súlyosabb ítélet fogalmazódott meg Liverpoolban Szoboszlai Dominik hibája miatt. A magyar válogatott középpályása a Barnsley elleni FA Kupa-mérkőzésen előbb lőtt egy bombagólt, majd a saját tizenhatosán belül próbált meg sarkazni, de ez nem jött össze, csapata pedig gólt kapott belőle.
A legkeményebben a Liverpool egykori sztárja, Steve McManaman fogalmazott:
"Soha, de soha nem csinálsz ilyet semmilyen focimeccsen. Soha nem tette volna ezt az Arsenal ellen, soha nem tette volna ezt a Manchester City ellen, akkor miért csinálja ezt a Barnsley ellen? Nem tudom. Ez annyira idegen bárki számára, aki profi szinten játszik."
A teljes cikket IDE KATTINTVA olvashatod el!
*
Döntésre jutott Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban a Liverpool vezetőedzője: Arne Slot úgy határozott, Szoboszlai marad a középpályán és nem lesz megint jobbhátvéd. A holland szakember azután beszélt erről, miután kiderült, a súlyos sérülést szenvedett Conor Bradley kihagyni kényszerül a szezon hátralévő részét.
Úgy tudni, Arne Slotnak több opciója is van a jobbhátvéd posztra: Jeremie Frimpong, akire viszont egy sorral előrébb is szüksége van, Joe Gomez, aki sérülékeny és egyébként harmadik számú középhátvéd, valamint Calvin Ramsay, aki ebben a szezonban csak egyszer lépett pályára.
A teljes cikket IDE KATTINTVA olvashatod el!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.