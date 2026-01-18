Marco Rossi fontos üzenetet kapott; Szoboszlairól súlyos ítélet született

Meglepő név bukkant föl két Szoboszlai Dominikkal foglalkozó cikkünk mellett, amikor a mögöttünk hagyott hét (január 12-18.) legtöbb olvasót vonzó sporthíreit kerestük.

Szoboszlai Dominikot leszólta egy Liverpool-legenda, de a jobbhátvéd posztot most megússza Fotó: NurPhoto

Ahogy az alábbi ízelítőnkből kitűnik: a Hollandiában szárnyait bontogató 18 éves Kovács Bendegúzra is sokan kíváncsiak.

A magyar válogatottat választja a csodatini

Hamarosan Marco Rossi szövetségi kapitányunk is behívhatja a magyar válogatott keretébe: a 18 éves csatártehetség, Kovács Bendegúz jelenleg az AZ Alkmaar U19-es csapatában ontja a gólokat. Már több európai elitklub is felfigyelt a teljesítményére. Jónéhány éve Hollandiában él, de esze ágában sincs más országot képviselni.

14 évet éltem Magyarországon, a magyar válogatottban játszani teljesen természetes a számomra.

Mindenképp el akarok jutni egyszer a budapesti Puskás Arénába. Ez minden magyar focista álma. Gyönyörű stadion, mindig tele van, nem számít, milyen meccs van. El sem tudom képzelni még, milyen lesz élőben. Ez még hátravan" – fogalmazott a 199 centis csatár.

*

Szoboszlai Dominikról súlyos ítélet született

Minden korábbinál súlyosabb ítélet fogalmazódott meg Liverpoolban Szoboszlai Dominik hibája miatt. A magyar válogatott középpályása a Barnsley elleni FA Kupa-mérkőzésen előbb lőtt egy bombagólt, majd a saját tizenhatosán belül próbált meg sarkazni, de ez nem jött össze, csapata pedig gólt kapott belőle.

A legkeményebben a Liverpool egykori sztárja, Steve McManaman fogalmazott:

"Soha, de soha nem csinálsz ilyet semmilyen focimeccsen. Soha nem tette volna ezt az Arsenal ellen, soha nem tette volna ezt a Manchester City ellen, akkor miért csinálja ezt a Barnsley ellen? Nem tudom. Ez annyira idegen bárki számára, aki profi szinten játszik."

*

Arne Slot megkönyörült Szoboszlain

Döntésre jutott Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban a Liverpool vezetőedzője: Arne Slot úgy határozott, Szoboszlai marad a középpályán és nem lesz megint jobbhátvéd. A holland szakember azután beszélt erről, miután kiderült, a súlyos sérülést szenvedett Conor Bradley kihagyni kényszerül a szezon hátralévő részét.