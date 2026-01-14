Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Arne Slot döntésre jutott, így határozott Szoboszlai Dominikról

Arne Slot
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 09:40
döntésSzoboszlai Dominik
Így döntöttek Szoboszlai Dominikról.
Bors
A szerző cikkei

Döntésre jutott a Liverpool vezetőedzője, Arne Slot, Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban: ekkor úgy határozott, Szoboszlai marad a középpályán és nem lesz megint jobbhátvéd. A holland szakember azután beszélt erről, miután kiderült, Conor Bradley kihagyni kényszerül a szezon hátralévő részét. Az észak-ír hátvéd még az Arsenal ellen szenvedett térdsérülést, az viszont csak most dőlt el, hogy hónapokig nem játszhat, miután műtétre szorul. 

Arne Slot vezetőedző (jobbra) és Szoboszlai Dominik is a pontatlan lövéseket okolták a bravúrgyőzelem elmaradásáért
Döntött Szoboszlai Dominikról Arne Slot / Fotó:  Getty Images

Úgy tudni, Arne Slotnak több opciója is van a jobbhátvéd posztra: Jeremie Frimpong, akire viszont egy sorral előrébb is szüksége van, Joe Gomez, aki sérülékeny és egyébként harmadik számú középhátvéd, valamint Calvin Ramsay, aki ebben a szezonban csak egyszer lépett pályára.

Szoboszlai Dominik marad a középpályán?

A holland vezetőedző a Liverpool-Barnsley FA Kupa-mérkőzés (4-1) után azt hangsúlyozta, Szoboszlait – aki ebben a szezonban már öt meccsen kezdett jobbhátvédként –, a középpályán szeretné tartani.

Először is beszéljünk Bradley-ről. Egy olyan szezonban, amelynek a kezdete előtt azt gondolod, hogy ez az én szezonom, talán hat, hét vagy nyolc meccset játszani nagy csapás

– idézi a This Is Anfield Arne Slot szavait.

A további részleteket megtalálod a Riposton!

 

