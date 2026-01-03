"Kérek egy kis jutalékot" - nem hiszed el, mit tett Szoboszlai elvakult rajongója

Még csak néhány nap telt el a 2026-os évből, a szurkolók azonban máris kitettek magukért. Elkészült az idei év első Szoboszlai Dominik-naptára, amelyben minden hónapot a Liverpool sztárjának két fotója díszít. Erre bizony jó érzés ránézni minden egyes nap.

Elkészült az idei év első Szoboszlai Dominik naptár Fotó: Liverpool FC

Az idei első Szoboszlai-naptár

A minap egy X-en aktív felhasználó osztotta meg oldalán, hogy elkészítette az első Szoboszlai Dominik-naptárat. A hölgy nemcsak a végeredményt mutatta meg követőinek, hanem egy frappáns megjegyzést is fűzött a bejegyzéshez: állítása szerint az ötlet tőle származik, és már előre „jogdíjat” is igényelne, amennyiben a magyar válogatott csapatkapitánya a jövőben hivatalosan is előállna egy hasonló naptárral.

Ha Szoboszlai jövőre női szurkolóknak készít naptárt, azért kérek majd egy kis jutalékot.

- írta a poszt alá.

If Szoboszlai comes out with a calendar for female supporters next year, I would like some royalty please pic.twitter.com/9j4I9Lslad — Estiiii (@domieszter) December 26, 2025

Úgy tűnik, nem csak Kerkez Milosnak vannak lelkes női rajongói, hanem Szoboszlai Dominiknak is. Korábban egy thai szurkoló hölgy is szemet vetett a magyar válogatott csapatkapitányára, aki a közösségi oldalán egy mesterséges intelligencia által generált képet is megosztott róla.