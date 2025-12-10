"Teljesen összetört a szívem" - Kerkez legnagyobb rajongója a Borsnak öntötte ki a lelkét

Lou Chapmant sokan csak úgy ismerik, mint Kerkez Milos legnagyobb rajongója – és ebben bizony nem tévednek. Nehéz lenne nála elszántabb Milos-drukkert találni a világon. A brit szurkoló most a Borsnak mesélt arról, hogyan lett a Liverpool tehetségének fanatikusa, melyik az a kincsként őrzött tárgy, ami mindennél többet jelent a számára, és miért szurkol már a magyar válogatottnak is olyan szenvedéllyel, mintha csak a hazája lenne.
2023-ban lettem Kerkez Milos-rajongó, amikor aláírt a Bournemouthhoz. Láttam, hogy megszereztük, és hogy mennyi potenciál van benne, úgyhogy már akkor a kedvencemmé vált. Nagyon magas elvárásaim voltak vele szemben, de mindet túlszárnyalta. Tavaly ő volt a liga legjobb balhátvédje, és fantasztikusnak tartom, hogy a Liverpoolhoz szerződött
- mondta Lou, majd hozzátette, miért másabb Kerkez Milos, mint bármelyik másik játékos.
A futballhoz való hozzáállása elképesztő. Szenvedélyes és nagyon keményen dolgozik.
A lány szobájának falait mezek, fotók és aláírások borítják a magyar válogatott játékostól. A brit hölgy lapunknak azt is elárulta, melyik az a számára legkedvesebb relikvia, amelyet azóta is nagy becsben őriz.
A kedvencem az egyik Bournemouth-meccsen hordott meze, amit tőle kaptam a Nottingham Forest elleni hazai találkozó után. Ekkor sétáltam be vele a pályára, én kísértem őt. Teljesen valószerűtlen érzés volt... Olyan, mint egy álom. Máshogy nem tudom leírni, egyszerűen a világ legjobb érzése. Amikor kifelé mentünk, megkértem, hogy adja nekem a mezét, és betartotta az ígéretét. Nagyon-nagy becsben tartom azóta is.
A brit szépség már többször is találkozott Kerkez Milossal a pályán kívül, és ezekről az élményeiről rendszeresen posztol Instagram- és TikTok-oldalán. A Borsnak azt is elárulta, hogy az első találkozásuk élete legboldogabb napja volt.
Valószerűtlennek tűnt a találkozás, és mindig nagyon kedves volt velem. Bármikor készíthettem közös fotót vele és mindig dedikált nekem egy pólót vagy mezt. Életem legszebb napjainak tartom a találkozásainkat.
Az angol szurkoló azt is megosztotta, van egy emléke Kerkezről, amit soha nem akar elfelejteni.
A legszebb emlékem róla a Wolverhampton elleni idegenbeli meccs 2024 novemberében. Ott szerezte az első gólját, és életre szóló érzés volt látni, hogy betalált. Ott szurkoltam a meccsen, így még nagyobb élményt jelentett, és a legszebb az egészben, hogy a 8. percben lőtte a gólt, ami a szerencseszámom.
Lou Chapman azonban egy szomorú emlékét is felidézte: azt a napot, amikor Kerkez Milos a Bournemouth-ból a Liverpoolhoz igazolt.
A Bournemouth utolsó meccsén végig sírtam, mert tudtam, hogy el fog menni. Megölelt, és azt mondta, ne sírjak. Ezt a pillanatot örökre a szívemben őrzöm
- mondta Lou, majd hozzátette:
Amikor először megtudtam, hogy a Liverpoolba igazolt, teljesen összetört a szívem. Arra gondoltam, hogy már nem a klubomban játszik, és nem fogom többé látni. De közben boldog is voltam, mert keményen dolgozott, és megérdemli, hogy egy olyan nagy csapatban játsszon, mint a Liverpool.
- emlékezett vissza Lou, aki maga is járt már az Anfielden.
Ott voltam az augusztusi Liverpool-Bournemouth meccsen, amikor Milos először játszott a Vörösöknél. Több mérkőzésre is szeretnék menni, szurkolni neki, de borzasztóan nehéz jegyet szerezni a Liverpool találkozóira.
A brit rajongó elmondta, a magyar válogatott fellépéseit is folyamatosan követi, sőt egy mezt is beszerzett.
Annyi magyar meccset nézek, amennyit csak tudok, hogy támogassam őt. Még egy magyar mezem is van a nevével, melyet a saját pénzemből vettem.
Lou Chapmant aligha lehetne bárki felülmúlni Kerkez-rajongásban, a beszélgetés végén pedig nemcsak kedvencének, hanem a magyar szurkolóknak is üzent.
Remélem, hogy tudja, mennyire hálás vagyok neki, és bízom benne, hogy januárban láthatom Milost, amikor Bournemouth-ban játszik a Liverpool. A magyar szurkolóknak pedig azt üzenem: Köszönöm, hogy mindig támogatjátok Milost!
