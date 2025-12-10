"Teljesen összetört a szívem" - Kerkez legnagyobb rajongója a Borsnak öntötte ki a lelkét

Lou Chapmant sokan csak úgy ismerik, mint Kerkez Milos legnagyobb rajongója – és ebben bizony nem tévednek. Nehéz lenne nála elszántabb Milos-drukkert találni a világon. A brit szurkoló most a Borsnak mesélt arról, hogyan lett a Liverpool tehetségének fanatikusa, melyik az a kincsként őrzött tárgy, ami mindennél többet jelent a számára, és miért szurkol már a magyar válogatottnak is olyan szenvedéllyel, mintha csak a hazája lenne.

Lou Chapman Kerkez Milos legnagyobb rajongója / Fotó: Alex Livesey - UEFA

2023-ban lettem Kerkez Milos-rajongó, amikor aláírt a Bournemouthhoz. Láttam, hogy megszereztük, és hogy mennyi potenciál van benne, úgyhogy már akkor a kedvencemmé vált. Nagyon magas elvárásaim voltak vele szemben, de mindet túlszárnyalta. Tavaly ő volt a liga legjobb balhátvédje, és fantasztikusnak tartom, hogy a Liverpoolhoz szerződött

- mondta Lou, majd hozzátette, miért másabb Kerkez Milos, mint bármelyik másik játékos.

A futballhoz való hozzáállása elképesztő. Szenvedélyes és nagyon keményen dolgozik.

Lou Chapman szobája olyan, mint egy Kerkez Milos-múzeum

A lány szobájának falait mezek, fotók és aláírások borítják a magyar válogatott játékostól. A brit hölgy lapunknak azt is elárulta, melyik az a számára legkedvesebb relikvia, amelyet azóta is nagy becsben őriz.

A kedvencem az egyik Bournemouth-meccsen hordott meze, amit tőle kaptam a Nottingham Forest elleni hazai találkozó után. Ekkor sétáltam be vele a pályára, én kísértem őt. Teljesen valószerűtlen érzés volt... Olyan, mint egy álom. Máshogy nem tudom leírni, egyszerűen a világ legjobb érzése. Amikor kifelé mentünk, megkértem, hogy adja nekem a mezét, és betartotta az ígéretét. Nagyon-nagy becsben tartom azóta is.

Kerkez Milos a legnagyobb rajongójának Lou Chapmannek adta oda a meccs viselt mezét / Fotó: Lou Chapman

A brit szépség már többször is találkozott Kerkez Milossal a pályán kívül, és ezekről az élményeiről rendszeresen posztol Instagram- és TikTok-oldalán. A Borsnak azt is elárulta, hogy az első találkozásuk élete legboldogabb napja volt.

Valószerűtlennek tűnt a találkozás, és mindig nagyon kedves volt velem. Bármikor készíthettem közös fotót vele és mindig dedikált nekem egy pólót vagy mezt. Életem legszebb napjainak tartom a találkozásainkat.

Az angol szurkoló azt is megosztotta, van egy emléke Kerkezről, amit soha nem akar elfelejteni.

A legszebb emlékem róla a Wolverhampton elleni idegenbeli meccs 2024 novemberében. Ott szerezte az első gólját, és életre szóló érzés volt látni, hogy betalált. Ott szurkoltam a meccsen, így még nagyobb élményt jelentett, és a legszebb az egészben, hogy a 8. percben lőtte a gólt, ami a szerencseszámom.