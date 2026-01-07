„Kemény az élet” – Szoboszlai Dominik megszólalt a második babáról

Szoboszlai Dominik újra meg akarja nyerni a Premier League-et, és ahogy ő fogalmazott: tartozik Magyarországnak egy világbajnoki szerepléssel. Sőt, a magánéletében is komoly tervei vannak, újabb gyermekeket szeretne.

Szoboszlai Dominik nagycsaládos szeretne lenni Fotó: NurPhoto

Férj lettem, apa lettem, és én lettem az első magyar, aki megnyerte a Premier League-et

– idézi az Origo a Liverpool magyar középpályásának interjúját, amit a Sky Sportsnak adott. Szoboszlait ugyanis az elmúlt év legfontosabb mérföldköveiről kérdezték. Ehhez azonban gyorsan hozzátette, még vannak céljai, amelyeket szeretne elérni.

Ott akarok lenni a következő vb-n, tartozom ennyivel a hazámnak

– fogalmazott a 25 éves középpályás, aki bevallása szerint sosem volt még annyira szomorú, mint az írekkel szemben az utolsó pillanatban elveszített vb-selejtező után.

Megjegyezte, ott akar lenni a következő Európa-bajnokságon is, a Liverpoollal pedig a lehető legtöbb címet szeretné begyűjteni, legfőképpen a Bajnokok Ligáját akarja megnyerni.

Szoboszlai Dominik nagycsaládos akar lenni

Szoboszlai Dominik a magánéletben is nagyban gondolkodik. Amikor tervei közt megemlítette, hogy szeretne még gyermeket, a műsorvezető figyelmeztette, hogy már két gyermekkel is „kemény az élet”. Erre azonban a magyar válogatott csapatkapitánya mosolyogva csak annyit mondott: ő hármat szeretne.

