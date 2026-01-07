„Kemény az élet” – Szoboszlai Dominik megszólalt a második babáról

Szoboszlai Dominik újra meg akarja nyerni a Premier League-et, és ahogy ő fogalmazott: tartozik Magyarországnak egy világbajnoki szerepléssel. Sőt, a magánéletében is komoly tervei vannak, újabb gyermekeket szeretne.
Férj lettem, apa lettem, és én lettem az első magyar, aki megnyerte a Premier League-et
– idézi az Origo a Liverpool magyar középpályásának interjúját, amit a Sky Sportsnak adott. Szoboszlait ugyanis az elmúlt év legfontosabb mérföldköveiről kérdezték. Ehhez azonban gyorsan hozzátette, még vannak céljai, amelyeket szeretne elérni.
Ott akarok lenni a következő vb-n, tartozom ennyivel a hazámnak
– fogalmazott a 25 éves középpályás, aki bevallása szerint sosem volt még annyira szomorú, mint az írekkel szemben az utolsó pillanatban elveszített vb-selejtező után.
Megjegyezte, ott akar lenni a következő Európa-bajnokságon is, a Liverpoollal pedig a lehető legtöbb címet szeretné begyűjteni, legfőképpen a Bajnokok Ligáját akarja megnyerni.
Szoboszlai Dominik a magánéletben is nagyban gondolkodik. Amikor tervei közt megemlítette, hogy szeretne még gyermeket, a műsorvezető figyelmeztette, hogy már két gyermekkel is „kemény az élet”. Erre azonban a magyar válogatott csapatkapitánya mosolyogva csak annyit mondott: ő hármat szeretne.
Premier League – ahol nincs biztos pont
Az angol élvonalban továbbra sincs lefutott meccs: a favoritok ingadozása és a középmezőny ereje újra és újra átírja az erőviszonyokat. Angliában egy rossz félidő, egy villanás az ellenféltől, és máris felborul minden előzetes számítás (elég, ha a Szoboszlaival és Kerkezzel felálló bajnok meccseit vesszük alapul). A Premier League tempója, fizikalitása és kiszámíthatatlansága hétről hétre különleges élményt kínál, miközben magyar játékosok is a reflektorfényben bizonyítanak a világ legerősebb bajnokságában. A TippmixPRO-val még feszültebbek az angol rangadók – tippelj, és éld át a Premier League valódi arcát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.