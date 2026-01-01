Újévi csapás: Cefetül indult Szoboszlai Dominikék számára 2026

Kezdőként tért vissza az év első mérkőzésére Szoboszlai Dominik. Mint ismert, a magyar középpályás a szezonban begyűjtött öt sárga lapja miatt kihagyni kényszerült a Wolves elleni bajnokit, a Liverpool-Leeds találkozón viszont megint az első perctől kezdve ott volt a pályán. Arne Slot vezetőedző ezúttal támadó középpályásként számolt vele, a másik magyar játékos, Kerkez Milos azonban most csak csereként kapott szerepet.

Kezdőként tért vissza a Liverpool-Leeds mérkőzésére Szoboszlai Dominik Fotó: Jan Kruger / Getty Images

Liverpool-Leeds

A mérkőzés első helyzete a Liverpool előtt adódott, a 10. percben Ekitiké próbálkozott éles szögből, de lövését a Leeds kapusa hárítani tudta. Négy perccel később már Wirtz került helyzetbe, de a vendég védők ezúttal is mentettek. Az első vendég lehetőségre a 32. percig kellett várni, amikor Alisson hibája után Ampadu lőtt kapura, de a próbálkozása gyengére sikerült. Egy perccel később már megint a Liverpool veszélyeztett, de Ekitikének fejjel sem sikerült bevennie Perri kapuját.

A 40. percben Stach indult meg úgy, hogy odacsapott Szoboszlainak. Szerencsére nem történt nagy baj, a magyar középpályás egy rövid ápolás után folytatni tudta a játékot.

Az első félidő végén még Wirtz próbálkozott meg egy lövéssel, de nem találta el a kaput, így a csapatok gólnélküli döntetlennel vonultak az öltözőbe.

A második játékrész első igazán veszélyes próbálkozása Szoboszlai nevéhez fűződik, de a tizenhatoson kívülről leadott lövését a Leeds kapusa hárítani tudta a 60. percben. Hat perccel később már két magyar volt a pályán, Kerkez egy hármascsere keretein belül állt be Robertson helyére. A 80. percben kis híján a vendégek szerezték meg a vezetést, Calvert-Lewin talált a kapuba, de az asszisztens azonnal jelezte, hogy a Leeds játékosa lesen állt – amit a VAR is megerősített. Szabályos gól az utolsó tíz percben sem született, így maradt a gólnélküli döntetlen. A Vörösök tehát a decemberi 3-3 után most sem tudták legyőzte a Leeds Unitedet.