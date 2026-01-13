Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Kiszivárgott, mi történt a Liverpool öltözőjében Szoboszlai hibája miatt

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 16:39
hibabocsánat
Nem volt eseménytelen a Liverpool-Barnsley FA Kupa-meccs félidei szünete. Szoboszlai Dominik hibája után még az öltözőben bocsánatot kért a csapattársaitól.
Kiszivárgott az öltözőből, mi történt pár perccel Szoboszlai Dominik hibája után a Liverpool-Barnsley FA Kupa-mérkőzés félidei szünetében. Andy Robertson elárulta, hogy a magyar középpályás azonnal bocsánatot kért a csapattársaitól, még mielőtt kifutottak volna a pályára a második félidőre.

Liverpool-Barnsley: Szoboszlai Dominik hibája
Kiszivárgott az öltözőből, mi történt pár perccel Szoboszlai Dominik hibája után a Liverpool-Barnsley (4-1) FA Kupa-mérkőzés félidei szünetében / Fotó: Carl Recine / Getty Images

Szoboszlai Dominik hibája: Még az öltözőben bocsánatot kért

Bár Szoboszlai elképesztő gólt lőtt – és később a meccs legjobbjának is megválasztották –, a 40. percben elkövetett hibája mellett senki nem tudott elmenni szó nélkül. Mint ismert, a magyar középpályás a saját tizenhatosán belül sarokkal próbálta megjátszani a labdát, ami viszont nem jött össze, csapata pedig gólt kapott belőle. A vendégek vezetőedzője, Conor Hourihane "tiszteletlennek" nevezte Szoboszlait, aki szerinte egy nagyobb csapat ellen meg sem próbálkozott volna ilyen megoldással, míg Arne Slot azt mondta, el fog beszélgetni játékosával a történtekről.

Abban a pillanatban senki nem hagyta szó nélkül, ami történt, de ezt Szoboszlai is észrevette és még a félidőben bocsánatot kért

– nyilatkozta a mérkőzés után Andy Robertson. Hozzátette viszont, ha valakinek a teljesítményét nem lehet kritizálni ebben a szezonban, az Szoboszlaié.

Most viccelődhetünk ezen, de elfogadhatatlan így gólt kapni. Dom nyilvánvalóan tudja ezt. Nagyszerűen teljesített ebben a szezonban, és most is nagyon jó volt, de egy pillanatra kihagyott a koncentrációja. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ilyeneket csináljunk a tizenhatoson belül

– idézi a Liverpool Echo a Liverpool balhátvédjének szavait. Robertson annyit még elárult, hogy a csapat kapusa, Giorgi Mamardashvili nem volt túl boldog a történtek miatt, mert bár 4-1-re nyertek, a grúz hálóőr szerette volna kapott gól nélkül lehozni a találkozót.

 

