Eljött a nagy nap, a döntetlen után Buzsik Borkát ünnepli Szoboszlai Dominik

Igazán különleges napra ébredt Buzsik Borka, hiszen ma ünnepli 26. születésnapját. Ez az esztendő azonban minden eddiginél emlékezetesebb számára: 2025-ös év szó szerint felforgatta az életét a legszebb értelemben. Szerelmével, Szoboszlai Dominikkal kimondták a boldogító igent, majd megszületett kislányuk is, aki örökre új értelmet adott a mindennapoknak. Borka így idén először ünnepelheti születésnapját édesanyaként – egy olyan szerepben, amely láthatóan teljesen beragyogja.

Buzsik Borka ma ünnepli 26. születésnapját Fotó: BORS

Szoboszlai Dominik felesége tavaly még egészen más élethelyzetben ünnepelt: akkor még csak a szíve alatt hordta gyermekét, idén viszont már a picit a karjában tartva fújja el a gyertyákat a tortáján. Az viszont nem kérdés, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik, ezúttal is igyekszik majd valamivel meglepni párját.

A Liverpool csütörtökön gól nélküli döntetlent játszott az Arsenallal az angol labdarúgó-bajnokság 21. fordulójában. Szoboszlai Dominik végig a pályán volt, ám ma már egészen más kihívás vár rá: igazán emlékezetessé szeretné tenni Borka születésnapját.