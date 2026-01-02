Megvan a bűnbak Liverpoolban: őt hibáztatja Arne Slot

Arne Slot úgy véli, hogy csapatának büntetőt kellett volna kapnia a csütörtöki Liverpool-Leeds angol bajnokin. Mint ismert, a hazai csapat újabb csalódást keltő teljesítményt nyújtott, és gólnélküli döntetlent ért el az év első mérkőzésén. A holland szakember szerint azonban az első félidőben Chris Kavanagh játékvezető óriásit hibázott és elmaradt egy tizenegyes.
Volt egy egyértelműen szituáció az első félidőben, amikor nem estünk el a tizenhatoson belül, amit megértek, mert valahányszor elesünk, soha nem kapunk büntetőt
– fogalmazott a lefújást követően Arne Slot, aki vélhetően arra a szituációra gondolt, amikor Hugo Ekitike a büntetőterületen belül harcolt a labdával Jaka Bijol-lal, de ahelyett, hogy elesett volna, tovább tudta gyötörni a labdát Florian Wirtznek. Aki viszont nem tudott a kapuba találni.
Ha Ekitiké elesik, valószínűleg büntetőt kap, de gólt próbált szerezni
– ezt már a mérkőzést közvetítő Sky Sports szakértője, a Liverpool-legenda Jamie Carragher mondta az esetről.
Arne Slot azért nehezményezte az elmaradt büntetőt, mert állítása szerint többi Premier League-csapat pont az ellenkezőjét csinálja, és a játékosok olyan szituációkban is elesnek a büntetőterületen belül, amikor nem történik szabálytalanság.
