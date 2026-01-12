Most jelentették be, Szoboszlai Dominik helyett ő jött a sportgálára

Hétfőn este egy időben rendezik az FA-kupában a Liverpool-Barnsley focimeccset és a Nemzeti Sport Gálát. Előbbin a hazai kezdőcsapatban van Szoboszlai Dominik, akinek a Magyar Állami Operaházban is lett volna szerepe. Esélyes ugyanis az Év Sportolója-címre, a férfiak mezőnyében Kopasz Bálint kajakos, Kós Hubert úszó és a Liverpool bajnoka kerül ki a győztes. A gála elején kiderült, Szoboszlait menedzsere, egyben jó barátja, Esterházy Mátyás.
A Liverpool labdarúgója korábban kétszer, 2020-ban és 2023-ban lett az év sportolója.
