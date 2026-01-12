Fidesz-kongresszusHavazásTisza-AdóGolden Globe 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Ernő névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most jelentették be, Szoboszlai Dominik helyett ő jött a sportgálára

szoboszlai dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 12. 20:57
kós hubertmagyar állami operaház
Játék közben lehet az Év Sportolója a Liverpool focistája. Szoboszlai Dominik nem lehet ott a gálán.

Hétfőn este egy időben rendezik az FA-kupában a Liverpool-Barnsley focimeccset és a Nemzeti Sport Gálát. Előbbin a hazai kezdőcsapatban van Szoboszlai Dominik, akinek a Magyar Állami Operaházban is lett volna szerepe. Esélyes ugyanis az Év Sportolója-címre, a férfiak mezőnyében Kopasz Bálint kajakos, Kós Hubert úszó és a Liverpool bajnoka kerül ki a győztes. A gála elején kiderült, Szoboszlait menedzsere, egyben jó barátja, Esterházy Mátyás.

Szoboszlai Dominik meccset játszik hétfő este
Szoboszlai Dominik meccset játszik hétfő este Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai harmadszor nyerhet

A Liverpool labdarúgója korábban kétszer, 2020-ban és 2023-ban lett az év sportolója.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu