Gulácsi Péter a gyászoló barátjának üzent

Kilenc év után otthagyja az RB Leipzig focicsapatát, s akár a profi futballt is befejezheti Kevin Kampl. A szlovén válogatott játékos döntését csapattársai is csak január elején, az edzőtáborban tudták meg. A lépésben szerepet játszott, hogy októberben tragikus hirtelenséggel elhunyt Kampl imádott bátyja, Seki. A hírre reagált Gulácsi Péter magyar válogatott kapus is, aki Salzburgban és Lipcsében közel 10 évig volt a középpályás csapattársa.

Gulácsi Péter és Kevin Kampl 2017 óta voltak Lipcsében csapattársak / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Gulácsi a közösségi oldalán történetben köszönt el a barátjától.

Több mint tíz évig együtt. Számos felejthetetlen pillanat, trófeák, de ami sokkal fontosabb, egy elképesztő ember és igaz barát. Minden jót legenda

- írta Gulácsi Kamplnak, akitől közösségi oldalán korábbi lipcsei csapattársa, Szoboszlai Dominik is elköszönt. Kampl Gulácsiékkal két Német Kupát és Szuperkupát is nyert Lipcsében.

Megszólalt Gulácsi Péter csapattársa

Kevin Kampl búcsúüzenetében kiemelte, a tragédia után most máshol van a helye.

Haza kell mennem. Ahogy az elmúlt két hónapban, úgy ezentúl is, sokkal többet kell foglalkoznom a családommal. Egyelőre nem tudok azon gondolkozni, hogy focizok-e még valaha

- mondta Kampl, aki bátyja halála óta nem lépett pályára.