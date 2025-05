"Keresem a szavakat" - Gulácsi Péter megtörten beszélt a búcsúról

Csak a hetedik helyen áll, s legjobb esetben is a hatodik helyen zárhatja a német bajnokságot az RB Leipzig focicsapata. Az együttes szombaton 0-0-ra végzett a Werder Bremen otthonában, s ezzel eldőlt, hogy a kitűzött cél, a Bajnokok Ligája-szereplés nem fog összejönni a csapatnak. Sőt, azóta kiderült, hogy a legjobb esetben is csak a Konferencialigában indulhat a gárda. A csapat magyar kapusa, Gulácsi Péter is érzi, ennél sokkal többet vártak tőlük.

Gulácsi Péter 14. meccsén nem kapott gólt idén a ligában Fotó: Facebook

Az RB Leipzig magyar játékosa közösségi oldalán üzent a brémai döntetlen után:

Keresem a szavakat. Ebben a szezonban nem tudtuk elérni a célunkat, és emiatt óriási a csalódás. Már csak az maradt, hogy megpróbáljuk pozitív eredménnyel zárni a szezont, hogy megszerezzük a nemzetközi helyet, és visszaadjunk valamit szurkolóinknak abból, amit kaptunk tőlük

- írta a szezon utolsó meccse előtt Gulácsi, akinek a jövője is kérdéses Lipcsében. A szerződése jövő nyáron lejár, de mivel nem ő lenne az elsőszémú kapus, lehet, hogy már idén távozik a klubtól.

Gulácsiék legrosszabb helyezése

Az RB az utolsó fordulóban a Stuttgartot fogadja a bajnokságban. A csapat zárásként még odaérhet a hatodik helyre, amellyel lehetőség nyílhat a szereplésre a Konferencialigában. A Lipcse 2016 óta szerepel a Bundesliga élvonalában, azóta egy hatodik hely a legrosszabb helyezése még 2018-ból. Ötször dobogósok voltak, kétszer kupát is nyertek, egyszer pedig ott voltak a BL, valamint az Európa-liga elődöntőjében is.