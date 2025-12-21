Tragédia érte a magyar válogatott focistát

Gyászol Tóth Barna magyar válogatott focista. A Paks 30 éves csatára két gólt lőtt a Nyíregyháza ellen az NB I idei utolsó fordulójában, napokkal azután, hogy elveszítette az édesanyját.

A magyar válogatottban szeptemberben bemutatkozott Tóth Barna napokkal ezelőtt elveszítette az édesanyját / Fotó: Mediaworks

Tóth Barna gyászol

Bár Tóth Barna szeptemberben, az Írország elleni világbajnoki selejtezőn bemutatkozott a magyar válogatottban, mégis szörnyű hónapokon van túl. A 30 éves csatár napokkal ezelőtt elveszítette az édesanyját, ezért nézett fel az égre és sóhajtott jókorát a Nyíregyháza ellen lőtt első gólját követően.

A hét elején vesztettem el édesanyámat, és egy nagyon nehéz félév van mögöttünk. Egy hosszú betegség után, úgyhogy ezt a mai győzelmet és a mai gólokat neki ajánlom. Biztos, hogy fentről az ő keze volt abban, hogy két kipattanó elém jött, és az is, hogy nyerni tudtunk a végén

- fogalmazott a lefújás után az M4 Sport kamerái előtt Tóth Barna, aki elmondása szerint úgy készült az év utolsó bajnoki mérkőzésére, hogy az egyfajta szép búcsú legyen az édesanyjától.

Mindig nagyon szurkolt és követte a pályafutásomat, úgyhogy innen is: nagyon szeretem és nagyon hiányzik

- nyilatkozta könnybe lábadt szemekkel a magyar válogatott focista.