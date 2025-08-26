Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Az NB I sztárjai szoríthatják ki Szoboszlait és Sallait a válogatottból

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 19:15
Sallai RolandMarco Rossi
Marco Rossi is hátrébb rendelheti két sztárjátékosát. Szoboszlai Dominik és Sallai Roland is új szerepkört kaphat a magyar válogatottban.

Marco Rossi kedden 13 órakor kihirdette a magyar válogatott vb-selejtezős keretét, amely szeptember 6-án Írország három nappal később pedig Portugália ellen lép pályára. A szövetségi kapitány több újoncnak is küldött meghívót, Ötvös Bence mellett három új támadó is bekerült a keretbe: Lukács Dániel, Molnár Rajmund, illetve Tóth Barna. Az új csatáropciók fényében felmerül a kérdés, hogy Szoboszlai Dominikra és Sallai Rolandra vajon milyen poszton számít a szövetségi kapitány, miután előbbi a Liverpool legutóbbi bajnokiján, utóbbi pedig az idei szezon eddigi összes mérkőzésén jobbhátvédet játszott a klubcsapatában. 

Szoboszlai és Sallai is új poszton játszhat a válogatottban.
 Marco Rossi is új szerepkört adhat Szoboszlainak és Sallainak Fotó: mlsz.hu

Egyelőre abból tudunk kiindulni, hogy a Galatasaray magyar légiósának a nevét továbbra is a támadók, a csapatkapitányét pedig a középpályások közé sorolta Marco Rossi, viszont ez alapján még korai lenne bármilyen következtetést levonni. A közelmúlt tétmeccsein az olasz szakember a három védős felállásokat részesítette előnyben, viszont gyakorlatban ez inkább öt védőt jelentett, hiszen a középpálya széleire is olyan játékosok kerültek, akik szinte kizárólag szélső védőt játszanak klubjaikban.

Tehát az is előfordulhat, hogy akár Szoboszlai, akár Sallai papíron a középpálya egyik szélén kap majd helyet, viszont gyakorlatban inkább védőként fognak funkcionálni. Marco Rossi a sajtótájékoztatón Szoboszlai jobbhátvédként mutatott teljesítményével is példálózott, és kihangsúlyozta, hogy elvárja a hasonló önfeláldozást a válogatott játékosaitól is, amennyiben az a közjót szolgálja.

Ki veheti át Szoboszlai és Sallai helyét?

Ha Marco Rossi úgy dönt, hogy valóban hátrébb vonja a Törökországban jobbhátvédként remekelő Sallait, akkor a felszabadult támadó pozíciót valószínűleg az egyik újonc töltheti be. Lukács Dániel és Molnár Rajmund is remekül kezdte a szezont, olyannyira, hogy jelenleg ők ketten állnak az NB I góllövőlistájának élén. A korábban már kerettag Gruber Zsombor szerepe is felértékelődhet, hiszen a Fradi fiatal tehetsége eddig a zöld-fehérek egyik legveszélyesebb támadója a szezonkezdet óta.

A magyar válogatott a jövő évi világbajnokság selejtezőjének F jelű csoportjában szerepel Írországgal, Örményországgal és Nemzetek-Ligája győztes Portugáliával.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
