Az NB I sztárjai szoríthatják ki Szoboszlait és Sallait a válogatottból

Marco Rossi kedden 13 órakor kihirdette a magyar válogatott vb-selejtezős keretét, amely szeptember 6-án Írország három nappal később pedig Portugália ellen lép pályára. A szövetségi kapitány több újoncnak is küldött meghívót, Ötvös Bence mellett három új támadó is bekerült a keretbe: Lukács Dániel, Molnár Rajmund, illetve Tóth Barna. Az új csatáropciók fényében felmerül a kérdés, hogy Szoboszlai Dominikra és Sallai Rolandra vajon milyen poszton számít a szövetségi kapitány, miután előbbi a Liverpool legutóbbi bajnokiján, utóbbi pedig az idei szezon eddigi összes mérkőzésén jobbhátvédet játszott a klubcsapatában.

Marco Rossi is új szerepkört adhat Szoboszlainak és Sallainak Fotó: mlsz.hu

Egyelőre abból tudunk kiindulni, hogy a Galatasaray magyar légiósának a nevét továbbra is a támadók, a csapatkapitányét pedig a középpályások közé sorolta Marco Rossi, viszont ez alapján még korai lenne bármilyen következtetést levonni. A közelmúlt tétmeccsein az olasz szakember a három védős felállásokat részesítette előnyben, viszont gyakorlatban ez inkább öt védőt jelentett, hiszen a középpálya széleire is olyan játékosok kerültek, akik szinte kizárólag szélső védőt játszanak klubjaikban.

Tehát az is előfordulhat, hogy akár Szoboszlai, akár Sallai papíron a középpálya egyik szélén kap majd helyet, viszont gyakorlatban inkább védőként fognak funkcionálni. Marco Rossi a sajtótájékoztatón Szoboszlai jobbhátvédként mutatott teljesítményével is példálózott, és kihangsúlyozta, hogy elvárja a hasonló önfeláldozást a válogatott játékosaitól is, amennyiben az a közjót szolgálja.

Ki veheti át Szoboszlai és Sallai helyét?

Ha Marco Rossi úgy dönt, hogy valóban hátrébb vonja a Törökországban jobbhátvédként remekelő Sallait, akkor a felszabadult támadó pozíciót valószínűleg az egyik újonc töltheti be. Lukács Dániel és Molnár Rajmund is remekül kezdte a szezont, olyannyira, hogy jelenleg ők ketten állnak az NB I góllövőlistájának élén. A korábban már kerettag Gruber Zsombor szerepe is felértékelődhet, hiszen a Fradi fiatal tehetsége eddig a zöld-fehérek egyik legveszélyesebb támadója a szezonkezdet óta.