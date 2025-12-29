Megmutatta szerelmét, ő vigasztalja a magyar válogatott focistát

Szakmai szempontból szomorúan végződött az év Tóth Balázs számára. A magyar válogatott focista szeptemberben lett alapember a nemzeti csapatban, azonban november elején súlyosnak tűnő sérülést szenvedett. Így a Blackburn meccsei mellett lemaradt a sorsdöntő világbajnoki selejtezőkről is, csak a tévében láthatta az írek elleni fájdalmas vereséget. Noha gyorsan gyógyult, karácsonykor még nem jött el az ideje annak, hogy a pályára is visszatérhessen.
Tóth elmondta, csak az ünnepek alatt kezdhette el a közös, kétkapus edzéseket a Blackburnnel. A karácsonyt így is boldogan, a szerelmével töltötte Angliában. Tóth és Belvon Laura évek óta egy párt alkot, s már az esküvőre készülnek. A fiatal lány orvosként sikeres a szakmájában, melyet Angliában sem hanyagol el.
A magyar válogatott kapus szerelmével Blackburn mellett, egy órányi autóútra Manchesterben él. Korábban Tóth a Borsnak elmondta, tervben van, hogy kedvese Angliában kapjon orvosi állást.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.