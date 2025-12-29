Megmutatta szerelmét, ő vigasztalja a magyar válogatott focistát

Szakmai szempontból szomorúan végződött az év Tóth Balázs számára. A magyar válogatott focista szeptemberben lett alapember a nemzeti csapatban, azonban november elején súlyosnak tűnő sérülést szenvedett. Így a Blackburn meccsei mellett lemaradt a sorsdöntő világbajnoki selejtezőkről is, csak a tévében láthatta az írek elleni fájdalmas vereséget. Noha gyorsan gyógyult, karácsonykor még nem jött el az ideje annak, hogy a pályára is visszatérhessen.

Tóth Balázs a Blackburn mellett a válogatottban is alapember lett Fotó: Szabó Miklós

Tóth elmondta, csak az ünnepek alatt kezdhette el a közös, kétkapus edzéseket a Blackburnnel. A karácsonyt így is boldogan, a szerelmével töltötte Angliában. Tóth és Belvon Laura évek óta egy párt alkot, s már az esküvőre készülnek. A fiatal lány orvosként sikeres a szakmájában, melyet Angliában sem hanyagol el.

Tóth Balázs ingázik

A magyar válogatott kapus szerelmével Blackburn mellett, egy órányi autóútra Manchesterben él. Korábban Tóth a Borsnak elmondta, tervben van, hogy kedvese Angliában kapjon orvosi állást.