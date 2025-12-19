Dől a pénz, dúsgazdag klub lehet Tóth Alex új csapata

Ahogy a Bors csütörtökön már megírta: információink szerint Tóth Alex rövidesen a Juventushoz igazol a Fradiból. Az utóbbi években a tőle megszokottnál gyengébben szereplő olasz sztárklubnál éppen ezekben a napokban, hetekben szólnak a hírek sorsdöntő jelentőségű változásokról: dúsgazdag új tulajdonosok vagy befektetők révén rövidesen újra a világelit legtehetősebb klubjai közé emelkedhet.
Az 1897-ben alapított torinói klubot több mint 100 éve tulajdonló Agnelli-családon belül is törésvonalak vannak. A legendás Gianni Agnelli leszármazottai közül jelenleg egyik unokája, John Elkann a főnök (ő többek között a Ferrarit és a Stellantis-csoportot is irányító Exor holding feje), de tehetős befektetők élén vissza akarja venni a 2010 és 2022 között már gyakorolt hatalmát az unokaöccse, Andrea Agnelli. Miközben utóbbi irányításával sorozatban 9 bajnoki cím és többek között két Bajnokok Ligája-döntőbe jutás is összejött (nem beszélve Cristiano Ronaldo szerződtetéséről), az Elkann-éra eddig szakmailag és anyagilag is erős visszaesést mutat Tóth Alex kérőjénél. Ez azonban rövidesen változhat.
A napokban vételi ajánlatot adott Elkannéknak a Juventus egyik kisebbségi tulajdonosa, a kriptopiac óriásának számító Tether. Vezérigazgatója, a Juve-rajongó milliárdos üzletember és informatikus, Paolo Ardoino egymilliárd eurót (390 milliárd forint) kínált az Exor mintegy 65 %-nyi részvénycosmagjáért, és további ugyanekkora összeggel ígérte újra naggyá tenni a csapatot. Elkann azonban visszakézből válaszolt: mint mondta, az Agnelli-örökség nem eladó.
A mi Juventusunk, a mi történelmünk, az értékeink nem eladók
– fogalmazott John Elkann.
A Tether a hírek szerint új, az előzőnél is busásabb vételi ajánlatra készül, és ha megint vissza is utasítja az Exor, lépéskényszerbe kerül, hiszen a győzelmekhez, trófeákhoz szokott sokmilliós rajongótábor felé virítani kell valamit.
Sajtóhírek szerint ebben a 2034-es világbajnokságot rendező Szaúd-Arábia miniszterelnöke és koronahercege (tehát: a trónörökös), Mohamed bin Szalmán nyújthat Elkannéknak segítő kezet – és persze elsősorban rengeteg pénzt. A szaúdi állami befektetési alapja, az angol Newcastle Unitedet már birtokló PIF kisebbségi tulajdonosként, befektetőként jelenhet meg az évek óta veszteségesen működő Juventus mögött.
