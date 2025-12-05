Kínos magyarázkodás, Arne Slot Szoboszlait emlegeti Liverpoolban

Szombaton újra edzője állásáért játszik a Liverpool az angol focibajnokságban. Szoboszlai Dominik és társai a Leeds otthonában lépnek pályára, ahol kötelező a győzelem. Ellenkező esetben könnyen előfordulhat, hogy Arne Slotot ismét behívják főnökei, s ezúttal nem biztos, hogy megússza ultimátummal a holland szakember.

Arne Slot alatt inog a kispad Liverpoolban Fotó: Rob Newell - CameraSport

Slot pénteken tartott sajtótájékoztatót, amelyben előrelépésről beszélt. A csapat az utolsó két meccsén előbb 2-0-ra nyert a West Ham otthonában, majd szerény 1-1 jött össze otthon a Sunderland ellen úgy, hogy a vendégek a 94. percben ziccert rontottak. Miközben a játékosok sem értik mi történik, a szurkolók is elüldöznék az edzőt, ő pozitív maradt.

Jó lett volna kapott gól nélkül lehozni ezeket a meccseket, de két bajnokin ellenfeleink egyszer találtak be. Ez azért előrelépés, mivel az azt megelőző két alkalommal hetet kaptunk

- utalt arra Slot, hogy előbb a Nottingham 3-0-ra, majd a PSV Eindhoven 4-1-re nyert az Anfield Roadon. Innen valóban volt hova fejlődni.

Arne Slot szerint fontos Szoboszlai

Szoboszlai az utolsó két alkalommal a jobb oldalon játszott, meg is kérdezték az edzőtől, mikor térhet vissza a magyar labdarúgó a középpálya közepére

Hosszútávon mindenképpen ott lesz. De Szoboszlai másokkal ellentétben több poszton is hasznos, most itt volt rá szükség a jobb oldalon

-mondta a tréner a Leeds-Liverpool összecsapás előtt.

