„Nem tudok aludni” – Szoboszlai kiöntötte a lelkét a keserű csalódásokról

Bajnoki címvédőként, a nyáron "erősítésre" elköltött világrekord összegért érkezett új futballistáival 14 forduló után csak a 9. helyen áll a Liverpool az angol labdarúgó Premier League-ben. A legutóbbi, Sunderland elleni hazai pontvesztés (1-1) után Arne Slot vezetőedző csapata szombaton (18.30, tv: Spíler 1) a Leeds United vendégeként próbál javítani a saját és holland vezetőedzője helyzetén. A számára most különösen fontos Leeds-Liverpool meccs előtt a Pool magyar sztárja, Szoboszlai Dominik őszintén kipakolt a nehéz időszakukról.
A gyatra őszi szezon legjobbjaként, szinte egyedüliként dicsért Szoboszlai újságíróknak elárulta: tavaly biztosan nem veszítettek volna pontot az Anfielden úgy, ahogy tették azt szerdán – de most hiányzik belőlük valami.
– Vissza kell térnünk a győzelem útjára, de ezért sokat kell tennünk. Igyekszünk a legjobbunkat nyújtani minden meccsen, ez néha működik, néha nem. És amikor nem nyersz, kicsit csökken az önbizalmad. De elég profik vagyunk ahhoz, hogy ezt visszaszerezzük. Sokat beszélünk egymás között, a meccsek és edzések során is próbálunk önbizalmat csepegtetni egymásba.
Ha végre összeáll a dolog, remélhetőleg senki nem tud majd megállítani minket
– idézte a Daily Mail a 25 éves magyar középpályást.
– Vannak hullámhegyek és -völgyek. Slottal az első szezonban megnyertük a Premier League-et, de most bizonyos helyzetekre megoldást kell találnunk. Nem csak neki, nekünk is, hiszen mi, játékosok vagyunk a pályán – mondta Szoboszlai Dominik, aki a Sunderland elleni hazai döntetlennel kapcsolatban elárulta: nem nézte vissza a meccset, a hazafelé vezető egyórás autóútja alatt bőven elég volt átgondolnia a történteket.
– Valójában sosem teszem. Olyankor nem tudok aludni, de nem az eredmény miatt, hanem a meccs miatt. Mivel ébren vagyok, gondolkodom. De nem az számít, hogy én mit gondolok, hanem az egész csapat és az egész helyzet, amire válaszokat kell találnunk. Megvannak a megfelelő embereink, akik elő tudnak állni a szükséges ötletekkel. Aztán meglátjuk.
Ezért is szeretjük a focit. Néha nehéz, de a nehéz idők tesznek erősebbé
– mondta elszántan Szoboszlai.
