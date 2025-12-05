„Nem tudok aludni” – Szoboszlai kiöntötte a lelkét a keserű csalódásokról

Bajnoki címvédőként, a nyáron "erősítésre" elköltött világrekord összegért érkezett új futballistáival 14 forduló után csak a 9. helyen áll a Liverpool az angol labdarúgó Premier League-ben. A legutóbbi, Sunderland elleni hazai pontvesztés (1-1) után Arne Slot vezetőedző csapata szombaton (18.30, tv: Spíler 1) a Leeds United vendégeként próbál javítani a saját és holland vezetőedzője helyzetén. A számára most különösen fontos Leeds-Liverpool meccs előtt a Pool magyar sztárja, Szoboszlai Dominik őszintén kipakolt a nehéz időszakukról.

Szoboszlai Dominik a Leeds-Liverpool meccs előtt amondó, ha egyszer összeáll minden, akkor megállíthatatlanok lesznek

Fotó: MB Media

A gyatra őszi szezon legjobbjaként, szinte egyedüliként dicsért Szoboszlai újságíróknak elárulta: tavaly biztosan nem veszítettek volna pontot az Anfielden úgy, ahogy tették azt szerdán – de most hiányzik belőlük valami.

– Vissza kell térnünk a győzelem útjára, de ezért sokat kell tennünk. Igyekszünk a legjobbunkat nyújtani minden meccsen, ez néha működik, néha nem. És amikor nem nyersz, kicsit csökken az önbizalmad. De elég profik vagyunk ahhoz, hogy ezt visszaszerezzük. Sokat beszélünk egymás között, a meccsek és edzések során is próbálunk önbizalmat csepegtetni egymásba.

Ha végre összeáll a dolog, remélhetőleg senki nem tud majd megállítani minket

– idézte a Daily Mail a 25 éves magyar középpályást.

Szoboszlai elszánt a Leeds-Liverpool meccs előtt

– Vannak hullámhegyek és -völgyek. Slottal az első szezonban megnyertük a Premier League-et, de most bizonyos helyzetekre megoldást kell találnunk. Nem csak neki, nekünk is, hiszen mi, játékosok vagyunk a pályán – mondta Szoboszlai Dominik, aki a Sunderland elleni hazai döntetlennel kapcsolatban elárulta: nem nézte vissza a meccset, a hazafelé vezető egyórás autóútja alatt bőven elég volt átgondolnia a történteket.

– Valójában sosem teszem. Olyankor nem tudok aludni, de nem az eredmény miatt, hanem a meccs miatt. Mivel ébren vagyok, gondolkodom. De nem az számít, hogy én mit gondolok, hanem az egész csapat és az egész helyzet, amire válaszokat kell találnunk. Megvannak a megfelelő embereink, akik elő tudnak állni a szükséges ötletekkel. Aztán meglátjuk.

Ezért is szeretjük a focit. Néha nehéz, de a nehéz idők tesznek erősebbé

– mondta elszántan Szoboszlai.