"Sosem akartunk ilyet" - Szoboszlai reagált a pletykára a gólja után

A meccs egyik legjobbja, de mindenképpen a három pont eldöntője volt az Inter-Liverpool BL-találkozón Szoboszlai Dominik. Az angolok a magyar játékos góljával nyertek 1-0-ra Milánóban, a középpályás a 88.percben talált be tizenegyesből. Érdekesség, hogy Szoboszlai meccsen először rúghatott büntetőt, ehhez az kellett, hogy Mohamed Szalaht kitették a keretből, miután kikelt a klub és Arne Slot vezetőedző ellen.
A meccs maga nem volt izgalmas, a gólig úgy tűnt, mindkét csapatnak tökéletes a 0-0-s döntetlen. Az európai szövetség (UEFA) honlapjának nyilatkozó Szoboszlai szerint szó sincs ilyesmiről.
"Nem gólt kapni, és most sem a döntetlenért, hanem a győzelemért léptünk pályára. Sosem akarunk ilyet, hogy elég nekünk az egy pont"
Talán mi többször játszottunk okosabban és türelmesebben a mérkőzésen
- idézi a Magyar Nemzet a Liverpool magyar kiválóságát.
A Liverpool holland trénere kiemelte, nem tud olyat kérni Szoboszlai Dominiktól, amit a játékos ne tenne meg.
Az biztos, sokat kértem már tőle sok különböző poszton. Az is különleges benne, hogy mennyit képes futni egy mérkőzés alatt, ráadásul azon kevés játékosok egyike, akik az elmúlt tíz napban megrendezett négy találkozónk mindegyikét végigjátszotta
- mondta Slot.
