Szoboszlai bajba kerülhet? Furcsa hír terjed róla világszerte

Több helyen Szoboszlai Dominik egyik látványos liverpooli gólörömének fotójával illusztrálják azt a hírt, amely hétfőn kezdett terjedni először Angliában, majd a nemzetközi sportsajtóban (magyar futballblog is beszámolt már róla).

Szoboszlai Dominik a legutóbbi, leedsi gólját is így ünnepelte: januártól tényleg sárga lap járhat a térden csúszósért?

Fotó: Getty Images

Eszerint a Premier League meccsein január 1-jétől sárga lapos figyelmeztetéssel bűnhődik az a labdarúgó, aki – kisebb-nagyobb sérülést, horzsolást vagy akár húzódást kockáztatva ezzel – a térdén csúszva ünnepli a gólját. Ez kellemetlen lehet Szoboszlai számára, aki a múlt szombati, leedsi Liverpool-meccsen (3-3) szerzett találata után is így fejezte ki az örömét. Már csak az a kérdés, hogy valós-e ez a közösségi oldalakon virusszerűen terjedő információ?

Szoboszlai Dominiknak nem kell leszoknia a térdelős gólöröméről

Annyi biztos, hogy eddig – december 9. (kedd) délelőttig – semmiféle hivatalos bejelentés nem történt az illetékes szervezetek részéről, és a hatályos szabályzatban sincs nyoma a fentieknek. Ennél is árulkodóbb, hogy a vonatkozó híradásokban egy önjelölt Premier League-"szakértő", bizonyos Francis Chipp X-oldalán megjelent "exkluzív" információ az egyetlen forrás. Ő nem is titkolja, hogy a humor és a figyelemfelkeltés a célja, és "minden, amit posztol, kitaláció".

EXCLUSIVE🚨: The Premier League have BANNED the knee slide celebration, from January 1st performing the act will be a yellow card offence.



The decision aims to safeguard players from potential injuries, such as turf burns or joint strain, after growing concerns about the risks… pic.twitter.com/mQBQO8dm5Q — Francis (@FrancisChipp) December 8, 2025

Vagyis, ha időről-időre fel is merül a közkedvelt és látványos gólöröm tiltása, nem tűnik valószerűnek, hogy többek között Szoboszlai Dominik bajba kerüljön miatta. Ha mégis, akkor ráfázhat, hiszen már összegyűjtött négy sárga lapot az őszi angol bajnokikon, így a következő automatikus eltiltással járna esetében.

A térden csúszó gólörömöt sokan a brazil szélső Jairzinho találmányának vélik, aki így ünnepelt, miután megszerezte Brazília harmadik gólját Olaszország ellen az 1970-es világbajnokság (amúgy 4-1-re megnyert) döntőjében. Pedig ő inkább csak térdre rogyott futtából, hogy imádkozzon.

Szoboszlai Dominik gólja és gólöröme a Leeds-Liverpool (3-3) meccsen: