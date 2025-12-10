Szoboszlai bajba kerülhet? Furcsa hír terjed róla világszerte

Több helyen Szoboszlai Dominik egyik látványos liverpooli gólörömének fotójával illusztrálják azt a hírt, amely hétfőn kezdett terjedni először Angliában, majd a nemzetközi sportsajtóban (magyar futballblog is beszámolt már róla).
Eszerint a Premier League meccsein január 1-jétől sárga lapos figyelmeztetéssel bűnhődik az a labdarúgó, aki – kisebb-nagyobb sérülést, horzsolást vagy akár húzódást kockáztatva ezzel – a térdén csúszva ünnepli a gólját. Ez kellemetlen lehet Szoboszlai számára, aki a múlt szombati, leedsi Liverpool-meccsen (3-3) szerzett találata után is így fejezte ki az örömét. Már csak az a kérdés, hogy valós-e ez a közösségi oldalakon virusszerűen terjedő információ?
Annyi biztos, hogy eddig – december 9. (kedd) délelőttig – semmiféle hivatalos bejelentés nem történt az illetékes szervezetek részéről, és a hatályos szabályzatban sincs nyoma a fentieknek. Ennél is árulkodóbb, hogy a vonatkozó híradásokban egy önjelölt Premier League-"szakértő", bizonyos Francis Chipp X-oldalán megjelent "exkluzív" információ az egyetlen forrás. Ő nem is titkolja, hogy a humor és a figyelemfelkeltés a célja, és "minden, amit posztol, kitaláció".
Vagyis, ha időről-időre fel is merül a közkedvelt és látványos gólöröm tiltása, nem tűnik valószerűnek, hogy többek között Szoboszlai Dominik bajba kerüljön miatta. Ha mégis, akkor ráfázhat, hiszen már összegyűjtött négy sárga lapot az őszi angol bajnokikon, így a következő automatikus eltiltással járna esetében.
A térden csúszó gólörömöt sokan a brazil szélső Jairzinho találmányának vélik, aki így ünnepelt, miután megszerezte Brazília harmadik gólját Olaszország ellen az 1970-es világbajnokság (amúgy 4-1-re megnyert) döntőjében. Pedig ő inkább csak térdre rogyott futtából, hogy imádkozzon.
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a címvédő Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is hétről hétre a legnagyobb sztárok között küzd a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.