Szoboszlai Dominik érzelmi hullámvasútra szállt: íme a 10 nagy pillanata 2025-ben

A Bors összegyűjtötte a magyar labdarúgó-válogatott 10-ese, Szoboszlai Dominik 10 tán legemlékezetesebb momentumát a 2025-ös évből.
A bajnoki cím felé vezető út egyik legfontosabb állomása volt a címvédő Manchester City 2-0-s legyőzése. Az Etihad-stadionban lejátszott rangadó első félidejében Szoboszlai Dominik előbb gólpasszt adott Mohamed Szalahnak, majd az egyiptomi klasszis viszonozta ezt neki, és a magyar középpályás állította be a végeredményt.
A Nemzetek Ligája A-divíziójából osztályozón kiesett magyar labdarúgó-válogatott vezéreként le kellett nyelnie két keserű pirulát: a törökök Isztambulban 3-1-re, majd a budapesti Puskás Arénában 3-0-ra verték Marco Rossi csapatát. 20 éves sztárjuk, Arda Güler ráadásul szemtelenül kigúnyolta Szoboszlait, amiből aztán elmérgesedett üzengetés kerekedett a közösségi médiában.
Az egyik – de tényleg csak az egyik! – magánéletbeli csúcspontjához érkezett: Budapesten összeházasodott a székesfehérvári gyerekkoruk óta ismert Buzsik Borkával. A korábbi szinkronúszóból lett diplomás marketingszakember több egy átlagos focistafeleségnél.
Öt fordulóval a szezon vége előtt, a Tottenham 5-1-es hazai kiütésével biztosította be a Liverpool az angol bajnoki aranyat. A Premier League első magyar győztese két gólpasszal vette ki a részét a sikerből, a teljes bajnokságot pedig 36 meccsen hat góllal és hét gólpasszal zárta.
Még az aranyszezon utolsó előtti körében, a Brighton elleni látványos, de szerencsés májusi találatát követő gólörömmel kürtölte világgá, hogy babát várnak a feleségével. A kislány megszületését végül augusztus 3-án jelentették be a közösségi oldalaikon. „A születésed a mindent jelenti nekem. Köszönöm, szerelmem, hogy elhoztad őt az életünkbe” – írta akkor Szoboszlai.
Az új PL-kiírás 3. fordulójában, az Anfielden mesés szabadrúgásgóllal lett a Liverpool nyerőembere a legutóbbi ezüstérmes Arsenal ellen (1-0). Rövidesen a szurkolók megválasztották augusztus hónap legjobb játékosának (a 2025-ös évben kapott már hasonló elismerést a februári, majd később az októberi teljesítményéért is).
Az Atlético Madrid ellen 3-2-re megnyert hazai Bajnokok Ligája-találkozón játszott 100. alkalommal a Liverpoolban. Virgil van Dijknak adott gólpasszal jubilált (később a másik madridi csapatot, a Realt is az asszisztjával győzte le a Pool a BL-ben, akkor Alexis Mac Allister révén). Szoboszlai első 100 meccsének statisztikái alapján lefőzte a nagy elődöt, Steven Gerrardot is.
Az őszi vb-selejtezőkön a Portugália elleni, idegenbeli 2-2 jelentette a legnagyobb bravúrt. Gyerekkori kedvenc futballistája, Cristiano Ronaldo duplázott a mieink ellen, de Szoboszlai előbb gólpasszt adott Szalai Attilának, majd a 91. percben Lukács Dániel beadását maga váltotta bravúrpontot érő gólra. Hogy végül megkapta a rég áhított Ronaldo-mezt is, hab volt a tortán.
Annál rosszabbul végződött novemberben a sorsdöntő magyar-ír (2-3) meccs, amelynek a 96. percében dőlt el, hogy a magyar válogatott lemaradt a jövő márciusi pótselejtezőkről.
Szoboszlai a Puskás Aréna gyepén percekig siratta az elszalasztott nagy esélyt, és csak másnap szólalt meg, szívhez szóló üzenettel a szurkolók felé:
Egy vb-vel tartozunk nektek és magunknak! A munka újra elkezdődött. Szeretlek, Magyarország!
A tavaszi idényben február, majd a 2025/26-os szezonban augusztus, október és november legjobb Liverpool-futballistájának is megválasztották a szurkolók Szoboszlai Dominikot (ősszel csak Federico Chiesa főzte le egyszer, a szeptemberi teljesítményével).
Legutóbb a voksok több mint kétharmadát kapta a szükség esetén más posztokon is bizonyító magyar középpályás, aki csapata valamennyi novemberi tétmeccsét végigjátszotta.
