Szoboszlai Dominik érzelmi hullámvasútra szállt: íme a 10 nagy pillanata 2025-ben

A Bors összegyűjtötte a magyar labdarúgó-válogatott 10-ese, Szoboszlai Dominik 10 tán legemlékezetesebb momentumát a 2025-ös évből.

Szoboszlai Dominiknak voltak csalódásai is, de sokkal több öröm érte 2025-ben

Fotó: Adam Vaughan / MTI

1. Szoboszlai Dominik Manchesterben intézte el a Cityt (február 23.)

A bajnoki cím felé vezető út egyik legfontosabb állomása volt a címvédő Manchester City 2-0-s legyőzése. Az Etihad-stadionban lejátszott rangadó első félidejében Szoboszlai Dominik előbb gólpasszt adott Mohamed Szalahnak, majd az egyiptomi klasszis viszonozta ezt neki, és a magyar középpályás állította be a végeredményt.

2. Összezördült Arda Gülerrel (március 23.)

A Nemzetek Ligája A-divíziójából osztályozón kiesett magyar labdarúgó-válogatott vezéreként le kellett nyelnie két keserű pirulát: a törökök Isztambulban 3-1-re, majd a budapesti Puskás Arénában 3-0-ra verték Marco Rossi csapatát. 20 éves sztárjuk, Arda Güler ráadásul szemtelenül kigúnyolta Szoboszlait, amiből aztán elmérgesedett üzengetés kerekedett a közösségi médiában.

3. Feleségül vette szerelmét, Buzsik Borkát (március 25.)

Az egyik – de tényleg csak az egyik! – magánéletbeli csúcspontjához érkezett: Budapesten összeházasodott a székesfehérvári gyerekkoruk óta ismert Buzsik Borkával. A korábbi szinkronúszóból lett diplomás marketingszakember több egy átlagos focistafeleségnél.

4. PL-bajnoki címet nyert első magyarként (április 27.)

Öt fordulóval a szezon vége előtt, a Tottenham 5-1-es hazai kiütésével biztosította be a Liverpool az angol bajnoki aranyat. A Premier League első magyar győztese két gólpasszal vette ki a részét a sikerből, a teljes bajnokságot pedig 36 meccsen hat góllal és hét gólpasszal zárta.

5. Kislánya született (augusztus 3-án jelentették be)

Még az aranyszezon utolsó előtti körében, a Brighton elleni látványos, de szerencsés májusi találatát követő gólörömmel kürtölte világgá, hogy babát várnak a feleségével. A kislány megszületését végül augusztus 3-án jelentették be a közösségi oldalaikon. „A születésed a mindent jelenti nekem. Köszönöm, szerelmem, hogy elhoztad őt az életünkbe” – írta akkor Szoboszlai.