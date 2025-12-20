„Ez a minimum” - Ronaldo menyasszonya érdekes kijelentést tett az esküvő előtt

Cristiano Ronaldo, a világ valaha volt egyik legjobb labdarúgója, közel egy évtized után eljegyezte a párját, Georgina Rodríguezt. A hírt augusztus 11-én jelentettek be az Instagramon. Azóta már a 2026-ra tervezett esküvő helyszínét is kiválasztották: az ötszörös aranylabdás szülőföldjén, Madeira szigetén kelnek egybe. Bár Ronaldo már többször nyíltan mesélt a lánykérés körülményeiről, kedvese most először osztotta meg személyes élményeit a nagy pillanatról.
A 31 éves argentin-spanyol modell az Elle Spain magazinnak nyilatkozva árult el részleteket a nagy napról. A Szaúd-Arábiában focizó portugál zseni egy ötmillió dolláros (1,7 milliárd forint), 30 karátos gyémántgyűrűvel kérte meg Georgina kezét, aki a csillogó ékszerről is beszélt.
Gyönyörű. Ez a minimum, amit tíz év várakozás után adhatott nekem
– viccelődött Georgina, majd hozzátette:
Az igazság az, hogy amikor megkérte a kezem, az eljegyzési gyűrű volt az utolsó dolog, amire gondoltam. Sokáig tartott, mire feldolgoztam, hogy milyen hatalmas ez a kő benne.
A családanya a kapcsolatuk kezdetéről is beszélt:
Olyan vonzalmat éreztem, ami nem csak fizikai volt. Nem mondhatom, hogy előre láttam a jövőnket, vagy hogy tudtam, tíz évvel később öt gyermekünk lesz, de megmagyarázhatatlan volt. Mintha a lelkünk beszélgetett volna egymással, még mielőtt a tekintetünk találkozott. Attól a pillanattól kezdve tudtam, hogy ez a kapcsolat teljesen más, mint a korábbiak.
Cristiano és Georgina 2016 óta alkotnak egy párt, közös gyermekeik a hétéves Alana és a kétéves Bella. Tragikus módon Bella ikertestvére, Ángel, szülés közben hunyt el. Georgina emellett Cristiano Ronaldo három másik gyermekét is neveli: a 15 éves Cristiano Ronaldo Jr.-t, valamint a nyolcéves ikreket, Evát és Mateót, akik béranya segítségével születtek.
