Menyasszonya jelentette be a hírt, újabb csöppséggel bővül Cristiano Ronaldo családja

Cristiano Ronaldo és kedvese, Georgina Rodríguez mindössze néhány hónappal a várva várt esküvőjük előtt üdvözölték a növekvő családjuk legújabb tagját. Az új jövevény egy imádnivaló kiskutya, akit nemrégiben fogadott örökbe a pár.

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez esküvőjére 2026-ban kerül sor / Fotó: Justin Setterfield

Georgina egy aranyos videóban osztotta meg az örömhírt a rajongóival. Az ötszörös Aranylabdás labdarúgó és szerelme közismerten rajonganak a házikedvencekért, olyannyira, hogy teljes jogú családtagként kezelik őket. Ronaldónak már van egy Marosca nevű labrador retrievere, valamint egy Antonia nevű kínai meztelen kutyája, akik rendszeresen mosolyt csalnak a követők arcára.

A négylábú családtagok gyakran tűnnek fel Georgina közösségi médiában megosztott posztjaiban, így nem meglepő, hogy a legfrissebb örömhírt is ő közölte elsőként a rajongókkal.

Ő a Ronaldo-család legújabb tagja / Fotó: Instagram

Ronaldo az egyetlen

A portugál klasszis jelenleg Szaúd-Arábiában, az Al-Nassr csapatában szerepel, ahol a helyi szabályozások szerint a kutyák tartása csak bizonyos tevékenységekhez engedélyezett, például vadászathoz vagy a fogyatékkal élők támogatásához. Ám Ronaldóval kivételt tettek, ami rendkívül ritka, más sportolóknak nem járnak ilyen előjogok. Ez a kivétel is azt mutatja, mennyire különleges státuszt élvez a legenda és családja.