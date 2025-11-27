Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Virgil névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Menyasszonya jelentette be a hírt, újabb csöppséggel bővül Cristiano Ronaldo családja

Cristiano Ronaldo
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 14:30
Georgina Rodríguezcsalád
Az portugál világsztár menyasszonya a közösségi oldalán mutatta be a cukiságot. Cristiano Ronaldo és menyasszonya boldogan üdvözölték legújabb négylábú családtagjukat.

Cristiano Ronaldo és kedvese, Georgina Rodríguez mindössze néhány hónappal a várva várt esküvőjük előtt üdvözölték a növekvő családjuk legújabb tagját. Az új jövevény egy imádnivaló kiskutya, akit nemrégiben fogadott örökbe a pár. 

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez esküvőjére 2026-ban kerül sor
Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez esküvőjére 2026-ban kerül sor / Fotó: Justin Setterfield

Georgina egy aranyos videóban osztotta meg az örömhírt a rajongóival. Az ötszörös Aranylabdás labdarúgó és szerelme közismerten rajonganak a házikedvencekért, olyannyira, hogy teljes jogú családtagként kezelik őket. Ronaldónak már van egy Marosca nevű labrador retrievere, valamint egy Antonia nevű kínai meztelen kutyája, akik rendszeresen mosolyt csalnak a követők arcára.

A négylábú családtagok gyakran tűnnek fel Georgina közösségi médiában megosztott posztjaiban, így nem meglepő, hogy a legfrissebb örömhírt is ő közölte elsőként a rajongókkal.

Ő a Ronaldo-család legújabb tagja / Fotó: Instagram

Ronaldo az egyetlen

A portugál klasszis jelenleg Szaúd-Arábiában, az Al-Nassr csapatában szerepel, ahol a helyi szabályozások szerint a kutyák tartása csak bizonyos tevékenységekhez engedélyezett, például vadászathoz vagy a fogyatékkal élők támogatásához. Ám Ronaldóval kivételt tettek, ami rendkívül ritka, más sportolóknak nem járnak ilyen előjogok. Ez a kivétel is azt mutatja, mennyire különleges státuszt élvez a legenda és családja.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu