„A vereség oka egy buta hiba volt" - Robbie Keane nem kertelt a fájdalmas kudarc után

Bárány Donát góljával a Debrecen egygólos győzelmet aratott a címvédő Ferencváros vendégeként. A hatalmas meglepetés azt jelenti, hogy a Fradi negyedszer kapott ki odahaza az idei szezonban. A zöld-fehérek edzője, Robbie Keane nem válogatta meg a szavait a váratlan kudarc után.

Robbie Keane a kudarc okairól beszélt / Fotó: Czinege Melinda

Robbie Keane nem lehetett elégedett

A vereség oka egy buta hiba volt. Úgy vélem, a második félidőben megvoltak a helyzeteink a gólszerzéshez, ám ma nem éltünk ezekkel. Igyekeztem a hétközi UEL-meccshez képest változtatni a kezdőn, viszont ma nem volt meg bennünk a kellő intenzitás. Ideális esetben nem cseréltem volna be olyan játékost, aki csütörtökön is játszott. A hozzáállással nem volt probléma a játékosaim részéről, egyszerűen az intenzitás hiányzott. A mentalitásnak ugyanolyannak kell lennie a hazai és az európai mezőnyben is, ennek sosem szabad változnia

- idézte őt a Fradi honlapja.

Bárány Donát, a Loki nyerőembere úgy vélte, a bátor játékuknak köszönhetik a sikert. Az eredmény azt jelenti, hogy a Győr élre állt a tabellán, a Fradi és a Loki egy-egy ponttal szorul a második, illetve a harmadik helye.