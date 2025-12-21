Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Váratlan döntést született a focistáról; ide igazol Tóth Alex

Mohamed Szalah
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 21. 14:00
Tóth AlexFradi
Megtuduk, hova igazol a Fradiból Tóth Alex. Mohamed Szalah-ról pedig váratlan döntés született. A Bors heti legolvasottabb sport cikkei között azonban akadt szomorú hír is: autóbalesetben meghalt Nagy Zsombor focista.
Váratlan döntés Mohamed Szalah-ról

Mohamed Szalah
Mohamed Szalah-ról váratlan döntés született Fotó: Peter Byrne - PA Images

Mohamed Szalah sorozatban hatodszor sem kapott helyet a kezdőcsapatban, a Liverpool után ezúttal az egyiptomi válogatottnál. A támadó hiába csatlakozott az Afrikai Nemzetek Kupájára készülő nemzeti csapathoz, a hétfői edzést még kihagyta, sőt, a keretbe sem került be a keddi, nigériaik elleni felkészülési találkozón – amiről bővebben ezen a linken olvashatsz. Jövő héten azonban véget ér Szalah ezen sorozata, és a kontinenstornán végre újra kezdőcsapat tagja lesz, mint Egyiptom kapitánya.

Megtudtuk, hova igazol Tóth Alex

Az elmúlt hetekben több európai klubbal is összeboronálták Tóth Alexet, aki a Bors értesülése szerint nyárig még biztosan marad a Ferencvárosnál. Úgy tudjuk azonban, hogy már januárban aláírhatja új szerződését, méghozzá a Juventus csapatával. Információink szerint, az olaszok legalább annyit adnak a válogatott játékosért, amennyi a jelenlegi becsült piaci értéke – 8 millió euró (3 milliárd forint) –, vagy még annál is többet. A Fradinál közben már a középpályás esetleges pótlását vizsgálják, hogy ki lehet az, arról is olvahatsz ezen a linken.

 

...

 

Magyar focista halt meg a Suzuki-balesetben

A Vas vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság Déli-csoportjában szereplő Nádasd KSE focistája, Nagy Zsombor vesztette életét az 86-os főúton történt halálos balesetben. A mindössze 21 éves játékos Suzukija egy kamionnak ütközött Szőce és Zalaháshágy között. A labdarúgót a tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki a kocsiból, de az életét már nem lehetett megmenteni. Nagy az őszi utolsó meccsen, két héttel a tragédia előtt még gól szerzett a Bajánsenye ellen 4-0-ra megnyert találkozón. Erről ezen a linken olvashatsz bővebben!

 

