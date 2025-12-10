Szoboszlai Dominik megszólalt a drámai percekről, előre eldőlt mindent

Amikor már úgy tűnt, döntetlen lesz, váratlan tizenegyest kapott a Liverpool az Internazionale ellen a Bajnokok Ligájában. Az olaszok szabálytalanságát ugyan nem szúrta ki Felix Zwayer játékvezető, utólag a videobírónak kellett korrigálnia. Szoboszlai Dominik most elmondta, tudta, ha tizenegyest kapnak övé lesz a rúgás.

Szoboszlai Dominik döntötte el az Inter elleni meccset a BL-ben

Fotó: Getty Images

A középpályás a klub honlapjának mesélt arról, hogyan élte át az izgalmas perceket.

Őszintén szólva, csak vártuk a döntést.... Csak magamra koncentráltam, mert tudtam, hogy ha büntető lesz, akkor én fogom elvégezni, így ez járt a fejemben

- idézi az Origo a labdarúgót, aki szerint újfajta taktika is segített nekik.

Szoboszlai Slot húzásáról beszélt

"Ez más, mint ahogy eddig játszottunk. De a Leeds ellen egész jól működött, sajnos a végén kaptunk egy gólt egy szöglet után, de nem hiszem, hogy ez a felállás miatt lehetett. A mester beállít minket ebbe a felállásba, és nekünk ebben a felállásban kell teljesítenünk. Ha ő valami mást talál ki, akkor nekünk is valami mást kell tennünk. Megbeszéltük, és most bejött..."

- mondta a győztes meccs után a Pool egyik legjobbja.

Az Internazionale-Liverpool (0-1) BL-meccs összefoglalója: