Most jött: lezuhant a haditengerészet sérült gyereket szállító repülőgépe, legalább 5 halott

Lezuhant egy kis mexikói repülőgép, amely egy fiatal orvosi ellátásra szoruló beteget és hét másik embert szállított, legalább öt ember életét vesztette. A gép hétfőn, december 22-én zuhant le Galveston közelében, és a hatóságok jelenleg a texasi partok menti vizeket kutatják át.

A mexikói haditengerészet megerősítette, hogy a fedélzeten négy haditengerészeti tiszt és négy civil, köztük egy gyermek tartózkodott. Egyelőre nem világos, hogy kik vesztették életüket.

A fedélzeten tartózkodók közül ketten a Michou és Mau Alapítvány munkatársai voltak – ez a nonprofit szervezet súlyos égési sérüléseket szenvedett mexikói gyermekeknek nyújt segítséget. Az Egyesült Államok Parti Őrsége megerősítette, hogy öt ember meghalt, és a baleset okát még vizsgálják.

🇺🇸🇲🇽: A Mexican Navy Beechcraft King Air 350i plane crashed into Galveston Bay, Texas during landing in heavy fog.



A baleset helyi idő szerint hétfő délután történt, egy közúti felüljárónál Galveston közelében, a texasi partvidéken, mintegy 80,5 kilométerre délkeletre Houstontól. A mexikói haditengerészet közleményében azt írta, hogy a repülőgép egy orvosi missziót segített, amikor „baleset” érte.

Hozzátették, hogy a mentési és kutatási műveletben együttműködnek a helyi hatóságokkal.

A Galvestoni Megyei Seriff Hivatala közölte, hogy a balesethez kivonultak a búvárcsapat, a bűnügyi helyszínelők, a drónos egység és a járőrszolgálat munkatársai is. A helyszínen jelen vannak a Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) és az Országos Közlekedésbiztonsági Hivatal (NTSB) szakemberei is.

A seriff hivatala közleményében azt írta:

Az eset kivizsgálása továbbra is folyamatban van, és további információkat a rendelkezésre állásuk szerint fognak nyilvánosságra hozni

A népszerű tengerparti üdülőhelyen az elmúlt napokban ködös időjárás uralkodott, de egyelőre nem világos, hogy ez hozzájárult-e a balesethez. A Nemzeti Meteorológiai Szolgálat egyik meteorológusa elmondta, hogy hétfőn délután fél három körül sűrű köd ereszkedett a térségre, a látótávolság mindössze fél mérföld volt. A ködös idő várhatóan kedd reggelig kitart.