Most jött: lezuhant a haditengerészet sérült gyereket szállító repülőgépe, legalább 5 halott

Lezuhant egy kis mexikói repülőgép, amely egy fiatal orvosi ellátásra szoruló beteget és hét másik embert szállított, legalább öt ember életét vesztette. A gép hétfőn, december 22-én zuhant le Galveston közelében, és a hatóságok jelenleg a texasi partok menti vizeket kutatják át.
A mexikói haditengerészet megerősítette, hogy a fedélzeten négy haditengerészeti tiszt és négy civil, köztük egy gyermek tartózkodott. Egyelőre nem világos, hogy kik vesztették életüket.
A fedélzeten tartózkodók közül ketten a Michou és Mau Alapítvány munkatársai voltak – ez a nonprofit szervezet súlyos égési sérüléseket szenvedett mexikói gyermekeknek nyújt segítséget. Az Egyesült Államok Parti Őrsége megerősítette, hogy öt ember meghalt, és a baleset okát még vizsgálják.
A baleset helyi idő szerint hétfő délután történt, egy közúti felüljárónál Galveston közelében, a texasi partvidéken, mintegy 80,5 kilométerre délkeletre Houstontól. A mexikói haditengerészet közleményében azt írta, hogy a repülőgép egy orvosi missziót segített, amikor „baleset” érte.
Hozzátették, hogy a mentési és kutatási műveletben együttműködnek a helyi hatóságokkal.
A Galvestoni Megyei Seriff Hivatala közölte, hogy a balesethez kivonultak a búvárcsapat, a bűnügyi helyszínelők, a drónos egység és a járőrszolgálat munkatársai is. A helyszínen jelen vannak a Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) és az Országos Közlekedésbiztonsági Hivatal (NTSB) szakemberei is.
A seriff hivatala közleményében azt írta:
Az eset kivizsgálása továbbra is folyamatban van, és további információkat a rendelkezésre állásuk szerint fognak nyilvánosságra hozni
– írja a Mirror.
A népszerű tengerparti üdülőhelyen az elmúlt napokban ködös időjárás uralkodott, de egyelőre nem világos, hogy ez hozzájárult-e a balesethez. A Nemzeti Meteorológiai Szolgálat egyik meteorológusa elmondta, hogy hétfőn délután fél három körül sűrű köd ereszkedett a térségre, a látótávolság mindössze fél mérföld volt. A ködös idő várhatóan kedd reggelig kitart.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.