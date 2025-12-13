Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Otília, Luca névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mindenkinél kiverte a biztosítékot, Lionel Messi miatt elszabadultak az indulatok

Lionel Messi
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 11:35
botrányIndia
A szurkolók székeket szakított ki a helyéről és dobáltak a pályára. Lionel Messi miatt teljesen elszabadultak az indulatok Indiában.
B.
A szerző cikkei

Csalódottságukban székeket szakítottak ki a helyükről és dobáltak a pályára a szurkolók Lionel Messi miatt a kolkatai Salt Lake Stadionban. A nyolcszoros aranylabdás argentin labdarúgó indiai körútra indult, a tervek szerint koncertekre, gyerekek fociedzéseire, valamint egy padel-tornára látogat el, és jótékonysági kezdeményezésekben vállal szerepet Kolkatában, Hyderabadban, Mumbaiban és Újdelhiben. A turné azonban kaotikus körülmények között kezdődött.

Lionel Messi
Lionel Messi miatt teljesen elszabadultak az indulatok Indiában Fotó: Richard Sellers/Allstar

Lionel Messi miatt elszabadultak az indulatok

A helyi médiára hivatkozva az MTI arról számolt be, hogy Messi emberek gyűrűjében körbesétált a stadionban, integetett, majd húsz perc után eltűnt. 

A drukkereknél az verte ki a biztosítékot, hogy nem kevés pénzt fizettek a belépésért, cserébe pedig alig kaptak valamit. Egyikük azt mondta, 12 ezer rúpiáért, azaz 43 ezer forintért vett jegyet az eseményre, és még csak Messi arcát sem látta.

A csalódott szurkolók székek mellett egyéb tárgyakat is a pályára hajigáltak, páran még a kerítésen is átmásztak.

Mamata Banerjee, Nyugat-Bengál állam miniszterelnöke bocsánatot kért Messitől a rossz szervezés miatt, és vizsgálatot rendelt el.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu