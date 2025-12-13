Mindenkinél kiverte a biztosítékot, Lionel Messi miatt elszabadultak az indulatok

Csalódottságukban székeket szakítottak ki a helyükről és dobáltak a pályára a szurkolók Lionel Messi miatt a kolkatai Salt Lake Stadionban. A nyolcszoros aranylabdás argentin labdarúgó indiai körútra indult, a tervek szerint koncertekre, gyerekek fociedzéseire, valamint egy padel-tornára látogat el, és jótékonysági kezdeményezésekben vállal szerepet Kolkatában, Hyderabadban, Mumbaiban és Újdelhiben. A turné azonban kaotikus körülmények között kezdődött.
A helyi médiára hivatkozva az MTI arról számolt be, hogy Messi emberek gyűrűjében körbesétált a stadionban, integetett, majd húsz perc után eltűnt.
A drukkereknél az verte ki a biztosítékot, hogy nem kevés pénzt fizettek a belépésért, cserébe pedig alig kaptak valamit. Egyikük azt mondta, 12 ezer rúpiáért, azaz 43 ezer forintért vett jegyet az eseményre, és még csak Messi arcát sem látta.
A csalódott szurkolók székek mellett egyéb tárgyakat is a pályára hajigáltak, páran még a kerítésen is átmásztak.
Mamata Banerjee, Nyugat-Bengál állam miniszterelnöke bocsánatot kért Messitől a rossz szervezés miatt, és vizsgálatot rendelt el.
