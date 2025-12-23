KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Rendkívüli: megkéseltek egy 14 éves fiút a belvárosban, a helyszínt rendőrségi kordonnal zárták le

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 11:37
A tinédzser többszörös szúrt sebeket szenvedett, majd kórházba szállították, ahol továbbra is kezelik.
Egy 14 éves fiút kórházba szállítottak, miután többször megszúrták angliai Plymouth belvárosában.

A mentőszolgálatok hétfő este vonultak ki a Notte Street és az Athenaeum Street közelében lévő területre, ahol a helyszínt rendőrségi kordonnal zárták le több órára a nyomozás idejére. A tinédzser többszörös szúrt sebeket szenvedett, majd kórházba szállították, ahol továbbra is kezelik. A Devon és Cornwall-i Rendőrség szerint az esetet elszigetelt incidensként kezelik.

A fiú továbbra is orvosi ellátás alatt áll, sérüléseit a rendőrség közlése szerint nem tekintik életveszélyesnek – írja a Mirror

