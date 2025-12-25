Váratlan döntés született, Szoboszlai Dominikot lehagyták az ünnepi fotóról

December 24-én a karácsony előtti utolsó edzést is megtartották a Liverpoolnál. A közös gyakorlás mi mással zárulhatott volna, mint egy ünnepi fotóval. Sajnos a képen nem lehetett ott Szoboszlai Dominik.
A Vörösök csak szombaton, december 27-én játszanak legközelebb a bajnokságban. Szoboszlai Dominik ugyanakkor eltiltás miatt kihagyja a Wolverhampton elleni meccset, talán ezért sem volt ott a 24-i tréningen. Sőt, karácsony első napján, december 25-én sem kell fociznia, arra a napra Arne Slot szabadnapot adott mindnkinek. Mindenesetre a szerdai, "mikulássapkás" csapatképről - akárcsak a sérültek - Szoboszlai lemaradt, de a bejegyzést az elsők között lájkolta.
Íme a kétoldalas fotó, rajta Kerkez Milossal
A csapat számára a Wolverhamtpon elleni lesz 2025 utolsó meccse. Ezt követően január 1-én lép pályára újra a Liverpool, amely a Leedset fogadja. Ott valószínűleg visszatér eltiltásából a magyar középpályás.
Premier League – nagyon messze a címvédés!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a címvédő Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is hétről hétre a legnagyobb sztárok között küzd a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.