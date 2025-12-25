Váratlan döntés született, Szoboszlai Dominikot lehagyták az ünnepi fotóról

December 24-én a karácsony előtti utolsó edzést is megtartották a Liverpoolnál. A közös gyakorlás mi mással zárulhatott volna, mint egy ünnepi fotóval. Sajnos a képen nem lehetett ott Szoboszlai Dominik.

Sokan hiányolják Szoboszlai Dominikot a fotóról Fotó: NurPhoto

A Vörösök csak szombaton, december 27-én játszanak legközelebb a bajnokságban. Szoboszlai Dominik ugyanakkor eltiltás miatt kihagyja a Wolverhampton elleni meccset, talán ezért sem volt ott a 24-i tréningen. Sőt, karácsony első napján, december 25-én sem kell fociznia, arra a napra Arne Slot szabadnapot adott mindnkinek. Mindenesetre a szerdai, "mikulássapkás" csapatképről - akárcsak a sérültek - Szoboszlai lemaradt, de a bejegyzést az elsők között lájkolta.

Íme a kétoldalas fotó, rajta Kerkez Milossal

Szoboszlai idén már nem focizik

A csapat számára a Wolverhamtpon elleni lesz 2025 utolsó meccse. Ezt követően január 1-én lép pályára újra a Liverpool, amely a Leedset fogadja. Ott valószínűleg visszatér eltiltásából a magyar középpályás.