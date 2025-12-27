Szívszorító pillanatok a Liverpool meccsén, Diogo Jota gyermekei is képernyőre kerültek

Szívszorító pillanatok előzték meg a Liverpool-Wolverhampton Premier League mérkőzést, hiszen ez az első alkalom, hogy a Diogo Jota volt csapatai találkoznak egymással a portugál támadó és öccse halálos autóbalesete óta. Jota mindössze tizenegy nappal a tragédia előtt házasodott össze menyasszonyával, Rute Cardosóval, aki a mai meccset is a helyszínen figyeli.

Diogo Jota két kisfia (vörösben az első sorban balra Dinis, jobbra Duarte) vezette a pályára a Liverpool játékosait Fotó: Getty Images

Diogo Jota családja is megjelent a Liverpool meccsén

A találkozó előtt természetesen elhangzott Jota dala is, de előtte még két kisfia, Dinis és Duarte is főszerepbe került: a két gyerkőc kíséretében sétáltak a gyepszőnyegre a csapatok. Rajtuk kívül a család rokonságának gyermekei is a Liverpool játékosokkal sétáltak, majd fotózkodtak a kezdősípszó előtt.

Diogo Jota két kisfia, Dinis és Duarte Fotó: Jan Kruger