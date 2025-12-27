Szívszorító pillanatok a Liverpool meccsén, Diogo Jota gyermekei is képernyőre kerültek

Szívszorító pillanatok előzték meg a Liverpool-Wolverhampton Premier League mérkőzést, hiszen ez az első alkalom, hogy a Diogo Jota volt csapatai találkoznak egymással a portugál támadó és öccse halálos autóbalesete óta. Jota mindössze tizenegy nappal a tragédia előtt házasodott össze menyasszonyával, Rute Cardosóval, aki a mai meccset is a helyszínen figyeli.
A találkozó előtt természetesen elhangzott Jota dala is, de előtte még két kisfia, Dinis és Duarte is főszerepbe került: a két gyerkőc kíséretében sétáltak a gyepszőnyegre a csapatok. Rajtuk kívül a család rokonságának gyermekei is a Liverpool játékosokkal sétáltak, majd fotózkodtak a kezdősípszó előtt.
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a címvédő Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is hétről hétre a legnagyobb sztárok között küzd a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.