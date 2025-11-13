Lionel Messi heteken belül visszatérhet Barcelonába

Néhány hónapra visszatérhet Barcelonába Lionel Messi. A katalánok korábbi argentin csatára a napokban az újjáépített stadiont látogatta meg, de nem kizárt, hogy focizik is benne. Nagy szó lenne azok után, hogy 2021 nyarán könnyezve távozott Párizsba.

Lionel Messi négy éve sírva köszönt el / Fotó: AFP

A nyolcszoros aranylabdás klasszist 2028-ig köti szerződés az amerikai Inter Miamihez, viszont az Egyesült Államok-beli szabályok lehetővé tesznek rövid távú kölcsönjátékot a bajnokság szünetében - írja a Goal.com. December és február között Messi is szabaddá válik, és kölcsönbe mehet, ahová akar. Korábban megírtuk, Sallai Roland klubja, a Galatasaray is jelezte, hogy szívesen látná Isztambulban, de a barcelonai vendégeskedése azért valószínűbb. Hasonló utat járt David Beckham, aki a Los Angeles Galaxytól ment a Paris SG-hez. S hogy mást ne mondjunk, a Fradi ír edzője, Robbie Keane évekig a LA Galaxynál futballozott, viszont ez idő alatt 2012. augusztus elsejétől két hónapra kölcsönbe távozott az Aston Villához.

Lionel Messi a Barca ikonja

A csatár kölyökként került a katalánokhoz, ahol 18 évesen, 2005-ben mutatkozott be a felnőtt csapatban. A bajnoki címek és kupák mellett négy Bajnokok Ligáját nyert a klubbal, 2021 nyarán innen igazolt a Paris Saint-Germainbe.