Lionel Messi heteken belül visszatérhet Barcelonába

Néhány hónapra visszatérhet Barcelonába Lionel Messi. A katalánok korábbi argentin csatára a napokban az újjáépített stadiont látogatta meg, de nem kizárt, hogy focizik is benne. Nagy szó lenne azok után, hogy 2021 nyarán könnyezve távozott Párizsba.
A nyolcszoros aranylabdás klasszist 2028-ig köti szerződés az amerikai Inter Miamihez, viszont az Egyesült Államok-beli szabályok lehetővé tesznek rövid távú kölcsönjátékot a bajnokság szünetében - írja a Goal.com. December és február között Messi is szabaddá válik, és kölcsönbe mehet, ahová akar. Korábban megírtuk, Sallai Roland klubja, a Galatasaray is jelezte, hogy szívesen látná Isztambulban, de a barcelonai vendégeskedése azért valószínűbb. Hasonló utat járt David Beckham, aki a Los Angeles Galaxytól ment a Paris SG-hez. S hogy mást ne mondjunk, a Fradi ír edzője, Robbie Keane évekig a LA Galaxynál futballozott, viszont ez idő alatt 2012. augusztus elsejétől két hónapra kölcsönbe távozott az Aston Villához.
A csatár kölyökként került a katalánokhoz, ahol 18 évesen, 2005-ben mutatkozott be a felnőtt csapatban. A bajnoki címek és kupák mellett négy Bajnokok Ligáját nyert a klubbal, 2021 nyarán innen igazolt a Paris Saint-Germainbe.
