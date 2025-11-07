Lionel Messi elérzékenyült, felidézte gyermekei születését

Lionel Messi az American Business Forum díszvendége volt, ahol Miami polgármestere megajándékozta a város kulcsával. A labdarúgó-csillag a rendezvényen felidézte a 2022-es győztes vb- döntőjüket, majd kijelentette: első helyük érzése gyermekei születéséhez hasonlatos.

Lionel Messi a gyermekei születéséről beszélt Fotó: Roberto Tuero / Northfoto

Ugyanazt éreztem, mint amikor a fiaim megszülettek. Nehéz megmagyarázni ezt, mert annyira különleges. Ennek kapcsán bármit mondok, az kevés

– jelentette ki. A Marca által közölt interjúban elmagyarázta az elégedettség, a beteljesülés és az öröm keverékét.



Argentína ünneplésének módja megmutatta, mennyire szükségünk volt az első helyre. Számomra ez különleges, hiszen a vb megnyerése a végső, ennél többet nem kívánhat az ember

– fogalmazott.

Lionel Messi: a soros vb rendkívüli lesz

Az argentin klasszis a következő világbajnokságról is szólt. A tornát az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezik 2026. június 11. és július 19. között, és a dél-amerikai sztár abban reménykedik, hogy megvédik a címüket.

Nagyon nagy elvárásaim vannak, ez a vb valami rendkívüli lesz

– mondta.