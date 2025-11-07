Lionel Messi elérzékenyült, felidézte gyermekei születését

Lionel Messi az American Business Forum díszvendége volt, ahol Miami polgármestere megajándékozta a város kulcsával. A labdarúgó-csillag a rendezvényen felidézte a 2022-es győztes vb- döntőjüket, majd kijelentette: első helyük érzése gyermekei születéséhez hasonlatos.
Ugyanazt éreztem, mint amikor a fiaim megszülettek. Nehéz megmagyarázni ezt, mert annyira különleges. Ennek kapcsán bármit mondok, az kevés
– jelentette ki. A Marca által közölt interjúban elmagyarázta az elégedettség, a beteljesülés és az öröm keverékét.
Argentína ünneplésének módja megmutatta, mennyire szükségünk volt az első helyre. Számomra ez különleges, hiszen a vb megnyerése a végső, ennél többet nem kívánhat az ember
– fogalmazott.
Az argentin klasszis a következő világbajnokságról is szólt. A tornát az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezik 2026. június 11. és július 19. között, és a dél-amerikai sztár abban reménykedik, hogy megvédik a címüket.
Nagyon nagy elvárásaim vannak, ez a vb valami rendkívüli lesz
– mondta.
Akikre roppant büszke
Messinek három fia van. Thiago (13) a legidősebb, 2012 novemberében született, Mateo (10), a középső, 2015 szeptemberében jött világra, Ciro (7) pedig 2018 márciusában látta meg a napvilágot.
