Lionel Messi elérzékenyült, felidézte gyermekei születését

Lionel Messi
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 18:25
Lassan három éve, hogy 2022. december 18-án az argentin labdarúgó-válogatott megszerezte a harmadik világbajnoki címét. Erre emlékezett Lionel Messi.
Lionel Messi az American Business Forum díszvendége volt, ahol Miami polgármestere megajándékozta a város kulcsával. A labdarúgó-csillag a rendezvényen felidézte a 2022-es győztes vb- döntőjüket, majd kijelentette: első helyük érzése gyermekei születéséhez hasonlatos.

Lionel Messi a gyermekei születéséről beszélt
Lionel Messi a gyermekei születéséről beszélt Fotó: Roberto Tuero /  Northfoto

Ugyanazt éreztem, mint amikor a fiaim megszülettek. Nehéz megmagyarázni ezt, mert annyira különleges. Ennek kapcsán bármit mondok, az kevés

 – jelentette ki. A Marca által közölt interjúban elmagyarázta az elégedettség, a beteljesülés és az öröm keverékét.
 

Argentína ünneplésének módja megmutatta, mennyire szükségünk volt az első helyre. Számomra ez különleges, hiszen a vb megnyerése a végső, ennél többet nem kívánhat az ember 

– fogalmazott.

Lionel Messi: a soros vb rendkívüli lesz

Az argentin klasszis a következő világbajnokságról is szólt. A tornát az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezik 2026. június 11. és július 19. között, és a dél-amerikai sztár abban reménykedik, hogy megvédik a címüket. 

Nagyon nagy elvárásaim vannak, ez a vb valami rendkívüli lesz 

– mondta.

Akikre roppant büszke

Messinek három fia van. Thiago (13) a legidősebb, 2012 novemberében született, Mateo (10), a középső, 2015 szeptemberében jött világra, Ciro (7) pedig 2018 márciusában látta meg a napvilágot.

 

