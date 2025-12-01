Megrendült a család: vonat gázolta halálra a tinédzser kapust

Joshua Travis, a mindössze 14 éves, egykori Premier League-ben szereplő kapus tragikus módon életét vesztette, miután elütötte egy vonat Nottinghamshire-ben, Burton Joyce térségében. A brit közlekedési rendőrség szerdán este, valamivel 19 óra után kapott bejelentést arról, hogy egy személy fekszik a síneken: Josh-t a helyszínen találták meg, az életét pedig már nem lehetett megmenteni. A rendőrség azt közölte, hogy az esetet nem kezelik gyanús körülményként, a vasúti balesetekkel foglalkozó hatóság pedig előzetes vizsgálatot indított.

Vonat gázolta halálra a fiatal kapust / Fotó: freepik.com

Mindenkinek nagyon hiányzik a tinédzser kapus

A tragédia után a fiú családja megrendítő közleményben búcsúzott tőle.

Úgy fogalmaztak:

Josh hihetetlen energiával élte az életét, ragadós, csibészes mosollyal, kedvesen csillogó szemekkel és rengeteg szeretettel.

Hozzátették, hogy a fiú olyan űrt hagy maga után, amelyet lehetetlen lesz betölteni, és örökké hiányozni fog nekik. Joshua korábban a Nottingham Forest akadémiáján védett, a klub pedig szintén megemlékezett róla. Közleményükben azt írták, mélyen lesújtotta őket a hír, gondolataik pedig a családdal és barátokkal vannak ebben a rendkívül nehéz időszakban.

A fiú jelenlegi csapata, az Aspire FC is kifejezte a gyászát. A szakmai stáb szerint Josh kiváló kapus volt, jó kedélyű, udvarias, mindenki által kedvelt fiú, aki nemcsak játékosként, hanem emberként is nagy hatással volt társaira. A klub a hétvégi mérkőzéseit elhalasztotta, hogy így tisztelegjen a 14 éves játékos emléke előtt, és részvétét fejezze ki a családnak - derült ki a Mirror cikkéből.