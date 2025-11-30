Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Egy nappal kislánya halála után hunyt el a tanárnő – özönlenek a megrendült búcsúüzenetek

tragédia
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 30. 21:00
tanárnőhalál
Mindenkit sokkolt az eset. Értetlenül állnak a diákok tanárnő halál előtt.

Gyászba borult egy ír iskolai közösség, miután kiderült: Aoife Bird, a diákjai által rajongott tanárnő egy nappal újszülött kislánya halála után hunyt el. A Waterford megyéből származó, Longwoodban élő fiatal édesanya november 26-án vesztette életét egy hirtelen jelentkező betegség következtében, míg kisbabája, Ailbhe november 25-én halt meg a mullingari kórházban, családja körében. 

tanárnő
A tanárnő mindenki számára kincs volt
Fotó: Pexels

Sokan gyászolják a tanárnőt 

Aoife a spanyolt, az üzleti ismereteket tanított, emellett a sajátos nevelési igényű tanulók oktatását vállalta az Ashbourne Community Schoolban, ahol a vezetőség és a tantestület mély megrendüléssel búcsúzott tőle és kislányától. 

„Mély szomorúsággal osztjuk meg önökkel a hírt szeretett kollégánk, barátunk és spanyol, üzleti és SEN tanárunk, Aoife Oates, valamint kislánya, Ailbhe hirtelen haláláról. Gondolataink és imáink Aoife férjével, Jimmel és a teljes családdal vannak. Iskolaközösségünket igyekszünk minden lehetséges módon támogatni ebben a mérhetetlen fájdalomban és gyászban. Nyugodjanak békében”

 – áll az iskola közleményében.

Volt tanítványai sorra idézik fel, mennyire különleges személyiség volt. Egyikük úgy emlékezett rá, mint a „legkedvesebb, leggondoskodóbb és legviccesebb” tanárra, aki rengeteg szép emlékkel ajándékozta meg az osztályt, és „több volt egyszerű tanárnál mindenkinek, akinek része lehetett abban, hogy ismerte őt”. Másvalaki azt írta: Aoife órái tették színesebbé az Ashbourne Community Schoolban töltött éveket, és a közös nevetések, élmények egész életre szóló emlékként maradnak meg. 

Nemcsak a diákok, hanem kollégái is „igazi napsugárként” emlegetik a tanárnőt. Egy volt munkatársa szerint Aoife mosolya, játékossága és kedvessége mindenkit megérintett, aki valaha találkozott vele. Most férjéért, kisfiáért és teljes családjáért aggódnak, akiknek egyszerre kell feldolgozniuk a fiatal édesanya és újszülött kislányuk elvesztését, írja a Mirror.

 

