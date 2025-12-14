A kórházból üzent az újpesti védő, akit fejen rúgtak

Az Újpest 4-3-ra győzött az MTK otthonában, de a sikert beárnyékolta Kaczvinszki Dominik ijesztő sérülése. A 19 éves védő a 90. percben egy MTK-támadás közben mentett fejjel, a hazaiak támadója, Marin Jurina pedig vétlenül ugyan, de fejbe rúgta. A lila-fehérek játékosa elvesztette az eszméletet, hosszú perceken keresztül ápolták a pályán, majd végül hordágyon vitték le és kórházba szállították. Dominik most üzent a közösségi-oldalán a szurkolóknak.

Kaczvinszki Dominik (jobbra) a kórházból üzent a szurkolóknak az MTK-Újpest meccsen szenvedett horrorsérülése után Fotó: Bodnár Boglárka

Kaczvinszki Dominik üzent a szurkolóknak

„Köszönöm mindenkinek a kedves szavakat, volt egy agyrázkódásom. Pár napig most kórházban leszek, de jól vagyok. Hajrá lilák!"

- írta a fiatal védő az Instagram-sztorijában, amit 24 órán keresztül tekinthetsz meg.

Szombat este az Újpest hivatalos Facebook-oldala egy közleményt is kiadott az esettel kapcsolatban, melyben megemlítették, hogy az MTK csatára, Marin Jurina már a mérkőzés után érdeklődött Kaczvinszki állapotáról, hiszen ő volt az, akivel ütközött a újpesti védő.

„Védőnk, Kaczvinszki Dominik az MTK Budapest elleni mérkőzés 90. percében összeütközött az ellenfél egyik játékosával, Marin Jurinával, az eset következtében pedig elveszítette eszméletét. Kaczvinszkit nemcsak le kellett cserélni, de kórházba is kellett szállítani. Fiatal játékosunk azóta ismét eszméleténél, és a körülményekhez képest jól van, de megfigyelésre egyelőre bennmarad a Baleseti Intézetben. Jurina a lefújást követően nagyon sportszerűen, egyből érdeklődött védőnk állapotáról"

- közölte a lila-fehér egyesület.

Az Újpest legközelebb jövő vasárnap (15:00) hazai pályán fogadja a Kazincbarcikát, míg az MTK jövő szombaton (13:00) Zalaegerszegen lép pályára.