Videóra vették, váratlan helyen tűnt fel Varga Barnabás

Varga Barnabás nem lépett pályára a 2-1-re megnyert Puskás Akadémia elleni bajnokin, mivel kérte a Ferencváros vezetőedzőjét, Robbie Keane-t, hogy pihentethesse, mert fáradtnak érezte magát. Ezt követően röppentek fel azok a hírek, hogy a Fradi gólvágója esetleg más klubok felé kacsingat, és akár a januári átigazolási időszakban távozhat is. A Metropol korábban arról számolt be, hogy a találgatások ellenére Varga továbbra is részt vett az FTC edzésein, és személyesen is egyeztetett Robbie Keane-nel. Most pedig egy újabb videó bukkant fel a TikTokon a válogatott csatárról: a felvételeken Varga és menyasszonya egy egészen váratlan helyszínen tűntek fel.

Varga Barnabás váratlan helyen tűnt fel menyasszonyával Fotó: Bodnár Boglárka

Varga Barnabást az Etele Plázában videózták le

A magyar válogatott sztárcsatára a menyasszonyával ebédelt az Etele Plázában, amikor a szemfüles rajongók felismerték őket, és odamentek hozzájuk képeket és videókat készíteni. Varga Barnabás pedig mindenkinek a rendelkezésére állt, aláírásokat osztogatott és közös fotókra is odaállt.

A Ferencváros csütörtökön 18 órától (tv: M4 Sport) pótolja a Fizz Liga 5. fordulójának elhalasztott mérkőzését a Kisvárda otthonában.