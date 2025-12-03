Videóra vették, váratlan helyen tűnt fel Varga Barnabás

Varga Barnabás nem lépett pályára a 2-1-re megnyert Puskás Akadémia elleni bajnokin, mivel kérte a Ferencváros vezetőedzőjét, Robbie Keane-t, hogy pihentethesse, mert fáradtnak érezte magát. Ezt követően röppentek fel azok a hírek, hogy a Fradi gólvágója esetleg más klubok felé kacsingat, és akár a januári átigazolási időszakban távozhat is. A Metropol korábban arról számolt be, hogy a találgatások ellenére Varga továbbra is részt vett az FTC edzésein, és személyesen is egyeztetett Robbie Keane-nel. Most pedig egy újabb videó bukkant fel a TikTokon a válogatott csatárról: a felvételeken Varga és menyasszonya egy egészen váratlan helyszínen tűntek fel.
A magyar válogatott sztárcsatára a menyasszonyával ebédelt az Etele Plázában, amikor a szemfüles rajongók felismerték őket, és odamentek hozzájuk képeket és videókat készíteni. Varga Barnabás pedig mindenkinek a rendelkezésére állt, aláírásokat osztogatott és közös fotókra is odaállt.
A Ferencváros csütörtökön 18 órától (tv: M4 Sport) pótolja a Fizz Liga 5. fordulójának elhalasztott mérkőzését a Kisvárda otthonában.
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Ferencváros, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.