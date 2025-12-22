KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Zénó névnapja

Életmentő műtétje után itt fotózták Nyilasi Tibort, a Fradi legendáját

nyilasi tibor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 16:30
válogatottftc
Újra az öregfiúk-válogatott eseményén vett részt a Ferencváros ikonja. Nyilasi Tibor szívműtétje után egyre több nyilvános szereplést vállal.

Kartalon vett részt a hétvégén focigálán a magyar öregfiúk-válogatott. A korábbi legendás labdarúgókkal felálló keret csapatvezetői is a magyar futball ikonikus alakjai. Ezúttal a gárdával utazott Détári Lajos mellett Csank János, sőt, a nemrég életmentő szívműtéten átesett Nyilasi Tibor is. A legnagyobb tapsot ezúttal is a Fradi korábbi focistája és edzője kapta.

Nyilasi Tibor januárban ünnepelte 70. születésnapját
Nyilasi Tibor januárban ünnepelte 70. születésnapját Fotó: Árvai Károly

Nyilasi Tiborról idén húsvétkor derült ki, életmentő szívműtéten esett át. Egy ellenőrző vizsgálaton járt a kórházban, ahol az orvosok közölték vele, elkerülhetetlen az operáció. Napokig aggódtak érte a barátok mellett a szurkolók is.

Egyre jobban vagyok, jól működik a Fradi-szív

- mondta egy őszi eseményen az Ezüstcipős, korábbi válogatott labdarúgó, akiről most a magyar öregfiúk-válogatott Facebook-oldala osztott meg képet.

Csank János és Nyilasi Tibor

Nyilasi Tibor a Fradi bajnoka

Az ezüstcipős Nyilasi Tibor a Fradi legendája, tíz évig futballozott a zöld-fehéreknél, a klubbal két bajnoki aranyat nyert, s döntős volt a Kupagyőztesek Európa-kupájában (KEK). Edzőként két időszakban irányította a zöld-fehéreket, bajnok és kupagyőztes lett vele az FTC. A válogatottban 70 meccsen 32 gólt szerzett, két világbajnokságon is szerepelt a nemzeti csapattal. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
