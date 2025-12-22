Életmentő műtétje után itt fotózták Nyilasi Tibort, a Fradi legendáját

Kartalon vett részt a hétvégén focigálán a magyar öregfiúk-válogatott. A korábbi legendás labdarúgókkal felálló keret csapatvezetői is a magyar futball ikonikus alakjai. Ezúttal a gárdával utazott Détári Lajos mellett Csank János, sőt, a nemrég életmentő szívműtéten átesett Nyilasi Tibor is. A legnagyobb tapsot ezúttal is a Fradi korábbi focistája és edzője kapta.

Nyilasi Tibor januárban ünnepelte 70. születésnapját Fotó: Árvai Károly

Nyilasi Tiborról idén húsvétkor derült ki, életmentő szívműtéten esett át. Egy ellenőrző vizsgálaton járt a kórházban, ahol az orvosok közölték vele, elkerülhetetlen az operáció. Napokig aggódtak érte a barátok mellett a szurkolók is.

Egyre jobban vagyok, jól működik a Fradi-szív

- mondta egy őszi eseményen az Ezüstcipős, korábbi válogatott labdarúgó, akiről most a magyar öregfiúk-válogatott Facebook-oldala osztott meg képet.

Csank János és Nyilasi Tibor

Nyilasi Tibor a Fradi bajnoka

Az ezüstcipős Nyilasi Tibor a Fradi legendája, tíz évig futballozott a zöld-fehéreknél, a klubbal két bajnoki aranyat nyert, s döntős volt a Kupagyőztesek Európa-kupájában (KEK). Edzőként két időszakban irányította a zöld-fehéreket, bajnok és kupagyőztes lett vele az FTC. A válogatottban 70 meccsen 32 gólt szerzett, két világbajnokságon is szerepelt a nemzeti csapattal.