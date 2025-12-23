"Nyugodj békében, Gecsó!" - Elhunyt kapusát gyászolja az egykori csapata

KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Szomorú hír érkezett. A Révfülöp NKSE nemrég jelentette be, hogy elhunyt egykori játékosuk és edzőjük
A Révfülöp NKSE jelentette be a szomorú hírt, hogy elhunyt egykori játékosuk és edzőjük, Gelencsér Csaba, becenevén Gecsó, aki 2008-tól 2015-ig szolgálta a klubot, előbb kapusként, később pedig az utánpótlás- és a felnőtt csapat edzőjeként is meghatározó szerepet vállalt a csapat szakmai és közösségi fejlődésében. 

Elhunyt játékosát gyászolja a Révfülöp NKSE / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Elhunyt kapusát gyászolja egykori csapata

Munkáját mindig elhivatottság, felelősségtudat és a klub iránti feltétlen lojalitás jellemezte. Olyan sportembert veszítettünk el, aki játékosként és edzőként is példát mutatott. Olyan embert, aki sosem tudott veszíteni: mert hite, tartása és emberi hozzáállása minden körülmények között győztes maradt. Hatása nemcsak az eredményekben, hanem az általa nevelt játékosokban és a közösségünk szellemiségében is tovább él.


- írták a Révfülöp NKSE Facebook-oldalán, kiemelve, hogy egykori játékosuk nevét és munkásságát az egyesület történetének részeként tisztelettel megőrzik. 

 Őszinte részvétünket fejezzük ki Gelencsér Csaba családjának, hozzátartozóinak, barátainak és mindazoknak, akiket elvesztése mélyen érint. A Révfülöp NKSE közössége osztozik a gyászban. Nyugodj békében, Gecsó!

- zárták a bejelentésüket.

 

