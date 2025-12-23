A nyilvánosság segítségét kéri a rendőrség - ismeretlen holttestet találtak Tokaj közelében

Tokaj külterületén, a Kopasz-hegy térségében bukkant egy túrázó egy férfi holttestére. A helyszínelést követően a rendőrök megállapították, hogy idegenkezűség gyanúja nem merült fel, de az elhunyt kiléte még mindig rejtély.

Ismeretlen holttest azonosításához kér segítséget a rendőrség (Képünk illusztráció) Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock

Túraútvonal mellett bukkantak rá egy férfi holttestére

2025 decemberében egy kijelölt túraútvonal mellett talált rá az elhunytra. A rendőrség vizsgálatai szerint a férfi önkezével vetett véget az életének, de személyi okmányokat nem találtak nála, így kilétét nem tudták megállapítani.

A rendőrség közleménye szerint, a férfi körülbelül 30-40 év közötti, fehér bőrű, barna szemű, megközelítőleg 175 centiméter magas, vékony testalkatú. Haja és szakálla fekete színű, őszülő foltokkal. A testén semmilyen más ismertetőjelet nem találtak.

A elhunyt egy kék színű, O’Neill márkájú hosszú ujjú pólót, kék farmernadrágot, fekete derékszíjat, valamint szürke színű, fehér talpú, magas szárú cipőt viselt. A test közelében még egy szürke kabátot és egy pulóvert is találtak, amelyek feltehetően ő viselt. A helyszínelés során egy iPhone típusú mobiltelefon, egy Lenovo típusú táblagép, illetve egy szürke színű, Nike hátizsák került elő, amelyben különféle használati tárgyak voltak.

A rendőrség most a nyilvánossághoz fordult, hogy mihamarabb azonosítsák az elhunytat. Aki a leírás alapján felismeri a férfit, vagy érdemi információval rendelkezik vele kapcsolatban, az személyesen a rendőrségen, vagy a 112-es segélyhívó számon jelentkezhet, illetve a Telefontanú ingyenes zöldszámán, a 06-80-555-111-en is.