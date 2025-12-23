A nyilvánosság segítségét kéri a rendőrség - ismeretlen holttestet találtak Tokaj közelében

Tokaj külterületén, a Kopasz-hegy térségében bukkant egy túrázó egy férfi holttestére. A helyszínelést követően a rendőrök megállapították, hogy idegenkezűség gyanúja nem merült fel, de az elhunyt kiléte még mindig rejtély.
2025 decemberében egy kijelölt túraútvonal mellett talált rá az elhunytra. A rendőrség vizsgálatai szerint a férfi önkezével vetett véget az életének, de személyi okmányokat nem találtak nála, így kilétét nem tudták megállapítani.
A rendőrség közleménye szerint, a férfi körülbelül 30-40 év közötti, fehér bőrű, barna szemű, megközelítőleg 175 centiméter magas, vékony testalkatú. Haja és szakálla fekete színű, őszülő foltokkal. A testén semmilyen más ismertetőjelet nem találtak.
A elhunyt egy kék színű, O’Neill márkájú hosszú ujjú pólót, kék farmernadrágot, fekete derékszíjat, valamint szürke színű, fehér talpú, magas szárú cipőt viselt. A test közelében még egy szürke kabátot és egy pulóvert is találtak, amelyek feltehetően ő viselt. A helyszínelés során egy iPhone típusú mobiltelefon, egy Lenovo típusú táblagép, illetve egy szürke színű, Nike hátizsák került elő, amelyben különféle használati tárgyak voltak.
A rendőrség most a nyilvánossághoz fordult, hogy mihamarabb azonosítsák az elhunytat. Aki a leírás alapján felismeri a férfit, vagy érdemi információval rendelkezik vele kapcsolatban, az személyesen a rendőrségen, vagy a 112-es segélyhívó számon jelentkezhet, illetve a Telefontanú ingyenes zöldszámán, a 06-80-555-111-en is.
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.