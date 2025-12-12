Már a rendőrség is nyomoz, megvertek egy családot a magyar focimeccsen

A hazai klub közlése szerint óriási botrány volt a Nyíregyháza-DVSC NB I-es meccs után. A találkozót még november 28-án rendezték a labdarúgó NB I-ben, a Loki 3-0-ra nyert, ezt követően a vendég debreceni szurkolók megvertek egy nyíregyházi család több tagját. Az ügyben már a rendőrség is nyomoz.
A részletekről a hazai klub adott tájékoztatást. Leírták, az egyik hazai drukker nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A klub jelezte, mindenben segíti a sértett családot, s állják a rehabilitációs költségeket. A rendőrség ismeretlen tettesek ellen nyomoz.
Egyelőre nem tisztázott, mi történt pontosan a bajnoki után. Mindenesetre a nyíregyházi poszt alatt is érkezett Debrecenből hozzászólás, melyben elítélik szurkolótársaikat.
A helyszínen szurkoló DVSC szurkolóként sajnálom az esetet és szégyen, hogy ilyen egyének is köztünk vannak. Jobbulást kívánok az érintetteknek!
- írta egy drukker.
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Ferencváros, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.