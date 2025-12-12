Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Már a rendőrség is nyomoz, megvertek egy családot a magyar focimeccsen

szurkolók
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 12:55
családrendőrség
Két hét után derült ki, botrány volt az NB I-es meccs után. A debreceni szurkolók egy nyíregyházi családot vertek meg.

A hazai klub közlése szerint óriási botrány volt a Nyíregyháza-DVSC NB I-es meccs után. A találkozót még november 28-án rendezték a labdarúgó NB I-ben, a Loki 3-0-ra nyert, ezt követően a vendég debreceni szurkolók megvertek egy nyíregyházi család több tagját. Az ügyben már a rendőrség is nyomoz.

A debreceni szurkolók a nyíregyházi stadion mellett okoztak botrányt
A részletekről a hazai klub adott tájékoztatást. Leírták, az egyik hazai drukker nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A klub jelezte, mindenben segíti a sértett családot, s állják a rehabilitációs költségeket. A rendőrség ismeretlen tettesek ellen nyomoz.

A DVSC-nél is elítélik a debreceni szurkolókat

Egyelőre nem tisztázott, mi történt pontosan a bajnoki után. Mindenesetre a nyíregyházi poszt alatt is érkezett Debrecenből hozzászólás, melyben elítélik szurkolótársaikat.

A helyszínen szurkoló DVSC szurkolóként sajnálom az esetet és szégyen, hogy ilyen egyének is köztünk vannak. Jobbulást kívánok az érintetteknek!

- írta egy drukker.

